Más de 400 empleados de la IPS Medicuc están a punto de cumplir tres meses sin recibir salario

Cúcuta

Son 411 empleados, entre enfermeros y fisioterapeutas, los que la próxima semana cumplen tres meses sin recibir sueldo por parte de la IPS Medicuc. Ante las demoras, tomaron la decisión de protestar en las instalaciones de esta IPS.

“Nuestro jefe dice, que no nos han pagado los dos meses y ya entramos al tercer mes, porque Nueva EPS no les paga y tampoco les ha entrado dinero por parte del ADRES. La verdad, nosotros le trabajamos es a Nueva EPS, quien nos tiene que solucionar y cómo no vemos solución, nos toca hacer esto” dijo una de las afectadas.

Más información Sin medicamentos se encuentran pacientes con VIH positivo en Cúcuta

Aseguró que “llevamos ocho días y el decir de la empresa es que no tienen plata, pero no se ponen en los zapatos de nosotros. La mayoría somos mujeres, madre cabeza de familia, tenemos compromiso y obligaciones que no nos esperan”.

Indicó que, recientemente hablaron con las directivas de la IPS, “y nos dijeron lo mismo, que ni la Nueva EPS ni el ADRES les había cancelado, que tenemos que esperar. Aquí nos estamos rotando, en la mañana hay unos, en la tarde otros, para ir a cubrir los domicilios. Porque aún sin sueldo, cumplidos con los domicilios que tenemos”.