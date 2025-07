Apareció en Barranquilla primer vehículo que había sido robado por estafadores en Cartagena

Cartagena

En la ciudad de Barranquilla apareció uno de los vehículos que había sido robado por presuntos estafadores del local comercial de razón social “Financars” que se dedicaba a la falsa venta y compra de carros usados, el cual estaba ubicado en el Multicentro La Plazuela del sur de Cartagena.

Gustavo López, uno de los afectados “, contó en Caracol Radio que su camioneta Chevrolet Tracker fue adquirida por un pensionado de la Policía que también habría sido estafado por estas personas desde el local comercial de la capital bolivarense.

El comprador de ese automotor se percató de que había adquirido un vehículo robado gracias a todas las publicaciones realizadas desde los diferentes medios de comunicación y por eso decidió comunicarse con Gustavo López, con el propósito de dar a conocer la situación.

“Me contactaron por medio de vía telefónica y nos dijo un señor que había sido afectado, que lo habían robado, que él tenía el carro el cual lo había comprado en Cartagena. Quedamos en una cita en un CAI de policía en Barranquilla. Llegamos y efectivamente estaba el señor Anderson con el carro muy preocupado. Nos sentamos a hablar, me dijo que lo habían contactado, que había dado 12 millones de pesos, pues le vendieron el carro por una suma muy económica”, explicó.

El pensionado de la Policía habría pactado una cuota inicial de 12 millones de pesos y el restante del valor total de la camioneta Chevrolet Tracker la iba a cancelar por cuotas mensuales de $1.500.000.

“El señor se va a ver todas las noticias, luego nos contacta, nos reunimos con él, nos hace entrega del vehículo y nosotros llegamos a una renegociación. Le dejamos la camioneta, ahora tenemos que desvincularlo de ese proceso. Fue un trato justo, donde perdió él algo y nosotros perdimos algo porque también es otra víctima de todo lo que está pasando”, explicó.

Gonzalo López también denunció que un convertible Mercedes Benz avaluado en 170 millones de pesos fue hurtado por los estafadores y actualmente ese vehículo se encuentra desaparecido.

“Me doy cuenta que es una estafa porque me hacen un comparendo del convertible vía Barranquilla en Puerto Colombia, y automáticamente yo me alarmo, pero cuando me dirijo a las oficinas, me doy cuenta que ya el local está cerrado. Me contacto con ellos vía telefónica, me contestan y me dicen, no señor Gustavo, cerramos hoy porque fulanita está enferma. Al día siguiente madrugo y me doy cuenta de que el local sigue cerrado ya realmente desaparecen y me dejan de contestar”, narró.

Por lo pronto, la Policía Nacional y la Fiscalía con el acompañamiento de la Alcaldía de Cartagena realizan las investigaciones pertinentes a través de videos y cámaras de seguridad para dar con el paradero de los responsables del hurto de 30 vehículos.