El proyecto de ley que propone Pumarejo para que se les acabe la “guachafita” a ‘Castor’ y Palomino

El exalcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, dijo que alias ‘Castor’ y Digno Palomino “no tienen arrepentimiento” ni “ganas de cambiar” y propuso un proyecto de ley para que se les “acabe la guachafita”.

El exmandatario propuso que el proyecto de ley que se tramitaría en el Congreso es para que los reconocidos delincuentes, que hayan cometido graves delitos y ya estén imputados, no puedan ser nombrados “gestores de paz” para evitar que sigan delinquiendo.

Insistió en que estos criminales deben ser aislados y cuestionó el manejo que le ha dado el Gobierno nacional a uno de sus proyectos banderas como es la Paz Total.

“Ellos (Digno Palomino y ‘Castor’) llevan mucho tiempo pidiendo pista para diálogos, pero siguen delinquiendo, no tienen arrepentimiento, ni ganas de cambiar. Nosotros creemos que hay que entablar una propuesta de ley para que llegue al Congreso y sea debatida. La propuesta es que diga que cualquier delincuente que haya asesinado, extorsionado, que sea narcotraficante, no pueda ser nombrado como gestor de paz y pierda sus beneficios. Ya no más contemplación con estos bandidos, esta guachafita se tiene que acabar”, señaló.

Tiendas cerradas

Desde la Unión Nacional de Comerciantes, en el Atlántico, dieron a conocer que, en los últimos meses, han tenido que cerrar cerca de 400 tiendas y locales por las extorsiones que está viviendo el área metropolitana de Barranquilla.

Igualmente, Orlando Jiménez, directivo de Undeco, ve “interesante” los diálogos de las autoridades locales y departamentales con líderes de bandas delincuenciales como alias ‘Castor’ y Digno Palomino.

Indicó que a pesar de que la extorsión en la ciudad se ha recrudecido, ve con optimismo que las conversaciones con los grupos ilegales sean la “solución” definitiva para acabar con las amenazas contra los comerciantes.

“Los micro y pequeños comerciantes hemos sido los más afectados, hoy tenemos más de 400 tiendas cerradas en el área metropolitana. A parte de las afectaciones económicas, tenemos afectaciones en la vida”, dijo Jiménez.

Jiménez insistió en que a pesar de que la Alcaldía les ha dado recursos a las autoridades para combatir la extorsión, la problemática continúa.

Advirtió que el delito emigra a otros barrios cuando las autoridades intervienen en uno o dos sectores.