Marcelo Gallardo habló del fichaje de Juan Fernando Quintero a River: ¿Cuándo llegará al club?

River Plate comenzó un nuevo campeonato argentino derrotando 3-1 a Platense, vigente campeón y quien venía de eliminarlos en instancias finales pasadas. El juego se selló con una anotación del delantero colombiano Miguel Ángel Borja.

En la rueda de prensa posterior al partido, una de las primeras preguntas que recibió Marcelo Gallardo fue por la llegada de Juan Fernando Quintero, volante antioqueño que se encuentra cada vez más cerca de regresar al Millonario. Si bien no profundizó, Gallardo entregó algunos detalles de la contratación.

¿Qué dijo Marcelo Gallardo sobre el fichaje de Quintero?

En diálogo con los medios, el Muñeco Gallardo aseguró que esperan que el traspaso de JuanFer a River quede resuelto durante la presente semana. No obstante, añadió que todavía no se ha llegado a un acuerdo con el América de Cali.

“Esperamos resolver su situación, dependerá también de la disponibilidad, porque todavía no hay un acuerdo, pero está bastante avanzado y veremos si se puede dar lo antes posible, porque estamos en esa espera. En esta semana posiblemente podamos terminar de solucionar algunos temas”, sentenció al respecto Gallardo.

Según ha informado la prensa argentina durante los últimos días, River ya habría llegado a un acuerdo con Juan Fernando Quintero. De hecho, se aseguró que el club argentino pagaría al América una cifra cercada a los 2.5 millones de dólares.

Gallardo sobre las críticas de Milito

Entretanto, sobre las críticas de Diego Milito, presidente de Racing, por el fichaje de Maximiliano Salas, cuestionando la forma de actuar de River en el presente mercado de pases. Gallardo le restó importancia a las declaraciones y aseguró sentirse tranquilo al respecto.

“Prefiero no opinar, el jugador, que era lo más importante, la palabra del futbolista (Salas), y se expresó, él vivió todo el proceso, la palabra más valiosa. Después, si entramos en una disputa, me parece que ya hablaron demasiado”, comentó inicialmente.

Y agregó: “A mí poco me preocupan las opiniones externas, porque yo sé muy bien como soy y como nos comportamos nosotros, y lo demás me tiene sin cuidado, han hablado demasiado y no me preocupa en absoluto la opinión externa, porque sé muy bien qué es lo que soy, como me comporto y sin hipocresía”.