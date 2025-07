Exsuperintendente de Salud Luis Carlos Leal anunció que será candidato presidencial

Colombia

A través de sus redes sociales, el exsuperintendente de Salud del Gobierno Petro, Luis Carlos Leal, anunció su intención de ser candidato presidencial en las elecciones del próximo año.

“Mi mamá siempre me decía que lo que no haga usted mismo nadie lo va a hacer por usted. Entonces cuando yo digo que quiero ser presidente me dicen, ¿no le parece una locura? ¿Una locura por qué? ¿Porque no tengo plata? Si la gente que llega con toda la plata del mundo llega ya vendida y ya su proyecto está perdido”, comenzó diciendo.

Con un video desde una panadería de barrio, Leal aseguró que “también es puro cuento que esto no se puede cambiar. Hay muchas páginas que han cambiado en este país. Miren lo del matrimonio igualitario. ¿Quién se iba a imaginar que eso iba a ser posible en algún momento aquí en Colombia? O como antes la gente se moría de cancer y ni siquiera sabía… Hoy hasta lo podemos prevenir y diagnosticar antes de”.

En esta publicación, el exsuperintendente dijo que la edad no es un inconveniente: “¿Y es que un joven no tiene las capacidades de tomar decisiones? Ya conozco gran parte del territorio, ya he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas. Hoy no empieza una campaña por la Presidencia. Hoy quiero que arranquemos un diálogo, una conversación. Y esa es la invitación. Solo me falta usted. Ya con usted ganamos. Si usted decide que podemos dialogar y ponernos de acuerdo”.

Leal tendría tres opciones para oficializar su candidatura. En primer lugar, podría tener cabida en el Pacto Histórico y hacer parte de la lista de precandidatos; por otra parte, podría buscar el aval del Partido Verde, colectividad en la que milita y con la que fue escogido concejal; o por último, podría decidir a lanzarse por firmas.