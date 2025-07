Hospitales del Bajo Cauca al borde del colapso por millonarias deudas de EPS intervenidas

Antioquia

La Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Salud, lanzó una alerta urgente por la crítica situación financiera que enfrentan los hospitales del Bajo Cauca, que estarían asfixiados por una cartera vencida que supera los 104.000 millones de pesos, la mayoría de ella correspondiente a EPS intervenidas por el Gobierno Nacional.

Desde la Secretaría se elevó un llamado urgente a la Superintendencia Nacional de Salud para que se saneen estas deudas y se tome medidas inmediatas que garanticen la sostenibilidad del sistema en esta subregión, una de las más golpeadas por la violencia, el abandono y ahora, por la crisis hospitalaria.

Según denunció la secretaria de Salud de Antioquia, Marta Cecilia Ramírez Orrego, la deuda, en su mayoría concentrada en Coosalud EPS, Savia Salud EPS y Nueva EPS, todas bajo intervención de la Superintendencia Nacional de Salud, tiene al borde del cierre a instituciones clave como el Hospital César Uribe Piedrahita de Caucasia, centro asistencial de segundo nivel que también presta servicios de tercer nivel a municipios vecinos del Bajo Cauca, así como al sur de Córdoba y Bolívar.

“En un mes, si no se reciben los pagos, los hospitales no tendrán capacidad de respuesta para atender a los usuarios. Es muy preocupante que se le cargue a esta región, que ya tiene tantas dificultades, el problema de una prestación de servicios que no le reconoce hoy las EPS para que sigan funcionando las EPS como debe ser”, advirtió la funcionaria.

La situación más crítica se concentra en 70 mil millones de pesos que estas tres EPS deben a los centros asistenciales, lo que afecta directamente la atención en salud, los insumos, el pago al personal médico y la operatividad de los servicios.