Cabecilla del atentado contra Miguel Uribe Turbay coordinaba el tráfico de armas y bombas en Bogotá

JUDICIAL - EL DATO DE JOSE ANDRES

Durante la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento en contra de Elder José Arteaga, alias ‘El costeño’, y que está en poder de Caracol Radio, la Fiscalía reveló que, este hombre, además de ser el líder de la organización que intentó asesinar al senador Miguel Uribe Turbay, también sería uno de los criminales más peligrosos de Bogotá.

El “bomberman” del crimen

De acuerdo con la Fiscalía, alias ‘El Costeño’ no solo coordinaba el asesinato selectivo, sino que también, manejaba el tráfico de bombas en la capital de la república.

“Usted Elder José Arteaga conocido con los alias de Costeño o chipi, desde el año 2022, aproximadamente hizo parte activa de la organización criminal a la fecha, por determinar su nombre o pseudónimo, ostentando el rol de sicario y encargado de coordinar el traslado de armas y bombas, así como aspectos de logística para la comisión de homicidios en los barrios La Estanzuela, Bosa, las Cruces, las Américas, Teusaquillo, entre otros de la ciudad de Bogotá”.

Son 10 y faltan cinco

Otro dato que revela la Fiscalía es que serían 10 los partícipes del intento de asesinato contra el senador Miguel Uribe. A la fecha han sido judicializados cinco de ellos.

El sicario menor de edad; Carlos Eduardo Mora González, conductor del spark gris; Catherine Andrea Martínez alias ‘Gabriela’, William Fernando Gonzalez Cruz, el “campanero”; y Elder José Arteaga, alias ‘El Costeño’.

El organigrama criminal que intentó asesinar al senador Miguel Uribe Ampliar

“La mencionada organización criminal, conformada por múltiples actores criminales a la fecha determinada por aproximadamente 10 personas, en este momento determinando el inicio de sus operaciones las cuales se mantienen activas en Bogotá y varias ciudades del territorio colombiano tiene como finalidad la consumación de delitos como concierto para delinquir, tráfico de armas, uso de menores para la comisión de delitos y el homicidio selectivo, este último en la modalidad de sicariato”.

El plan de escape fallido

Alias ‘El Costeño’, una vez cometió el atentado, por orden de alias ‘El Costeño’ ordenó eliminar las “sim card” de los celulares y los vehículos utilizados en el plan criminal.

“Usted Arteaga y Catherine salen caminando de la zona, se dirigen a la avenida Cali frente al almacén Jumbo, allí son recogidos por el señor William Fernando en el vehículo (…) usted Elder, le indica a William que deben salir del barrio para no ser ubicados mediante el rastreo de los celulares y se dirigen a un barrio ubicado en Santa fe para ocultarse. Usted y William Fernando Gonzalez retiran la “SimCard” de su celular, el celular que utilizó ese día de los hechos, el señor William vende el celular para evitar ser rastreados, para que no puedan ser rastreados por las autoridades. Le indican a Carlos Mora que debe ocultar el vehículo para no ser rastreado tampoco y para que no existan evidencias que puedan ser utilizadas en su contra. Igualmente, el señor Carlos Mora arroja al río Bogotá el celular, la chaqueta y la gorra del menor infractor”, indicó la fiscal del caso.

Caracol Radio reveló que a alias ‘El Costeño’, en las últimas horas, le imputaron cargos por el homicidio de un comerciante de 54 años, de origen mexicano, y que se dedicaba al comercio de productos tecnológicos en el barrio El Poblado de la capital antioqueña.