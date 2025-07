Nicolás Petro salió de Barranquilla porque lo asociaron con ‘El Costeño’, del caso Miguel Uribe

JUDICIAL

Alejandro Carranza, abogado del hijo del presidente de la República, aseguró a Caracol Radio que, en redes sociales, presuntamente, “armaron una campaña de desprestigio para vincular falsamente a Nicolás Petro”, con Elder José Arteaga alias ‘El Costeño’, señalado líder de la organización criminal que trató de matar al senador y pre-candidato Miguel Uribe Turbay, y ell caso generó una alerta de seguridad.

Tanto un informe de investigador privado como una denuncia que ya fueron radicados ante la Fiscalía General, se asegura que, en redes sociales circula un cartel de “Se busca” a alias ‘El Costeño’, acompañado de un mensaje que dice: “El Costeño era parte del grupo de seguridad de Nicolás Petro cuando era diputado” y junto a la foto de alias ‘Costeño’ aparece la foto del hijo del presidente.

Los señalamientos contra Nicolás Petro que lo asocian con 'El Costeño' en redes Ampliar

“La señora Luisa María Serna, a través de su página en Facebook y de una página de ultraderecha llamada “Colombia Patria mía” empezaron a montar la foto de Nicolás dentro del letrero de “Se busca” de alias ‘El Costeño’ que fue capturado recientemente. Esa señora de manera descabellada y sin ninguna clase de premura y prudencia trata de vincular a Nicolás con ese ataque porque dijo en su página que Nicolás y ese señor tenían un vínculo supuestamente, porque ese señor hacía parte del esquema de seguridad de Nicolás.

“Cuando uno observa eso, lo que trata de instaurar esa señora Serna, y ese grupo ‘Colombia Patria mía’, es una narrativa para enviar un mensaje de que Nicolás tiene relación con ese atentado tan terrible, o peor aún, que el esquema presidencial utiliza esa clase de personas dentro de la protección o de la UNP, algo que es absolutamente falso y que además de todo promueve una violencia simbólica enorme, algo que no se puede permitir. Fuera de eso hay una manipulación frente a ese letrero de “se busca” porque es un letrero oficial y se ha difundido en las redes (…) Todo eso lo único que hace es abrir una puerta e incitar a que haya agresiones y ataques a Nicolás”.

El abogado Carranza dice que no conoce informes de inteligencia que indiquen que “narcos” quieran matar a Nicolás.

“Veo que se miente de forma descarada, porque yo no conozco ni un solo informe que diga que hay un grupo de narcotraficantes que quiera estar buscando a Nicolás. Lo que me preocupa es que, si le llega a pasar algo a Nicolás, con esa clase de falacias, de anuncios tan equivocados finalmente lo que se pueda decir es que ese ataque era de una “vendetta”, era parte de un grupo narcotraficante. Y mire que no es coincidencia que le muestren a la sociedad a través de facebbok y redes la foto Nicolás junto a la de alias ‘El Costeño’, que sabemos trabajaba para un grupo delincuencial, eso es falso, las razones de seguridad son muchas, pero no conozco una específica en que un grupo de narcos quiera matar a Nicolás, es me parece bajo, ruin y peligroso”.

En el expediente en contra de los implicados del atentado al senador Miguel Uribe Turbay, hasta el momento no hay un solo dato que mencione al hijo del presidente.