«El único oficial que había por ahí, era mi hijo»: padre del subteniente víctima de la “mula bomba”

Tunja

El padre del subteniente Jonathan Monsalve, don Ernesto Monsalve, en entrevista con Caracol Radio, narró cómo se enteró de la muerte de su hijo, víctima del ataque con una “mula bomba” en Valdivia, Antioquia.

Jonathan Arbey Monsalve Moreno, de 23 años, oriundo del municipio de Gachantivá (Boyacá), había sido asignado a esa región apenas 20 días antes del hecho. Según su padre, siempre quiso ser militar y desde el 2019 había iniciado su formación en la Escuela de Suboficiales. Fue ascendido en el 2024. «Era su primera vez en Valdivia. Ya me había comentado que anteriormente habían atacado esa misma unidad y que había lesionados. Aun así, me dijo que iba a cumplir la misión y que eso era lo que a él le gustaba».

Jonathan no tenía pareja, ni hijos. Su familia eran sus padres y sus tres hermanos; uno de ellos que está en Italia, no podrá viajar al funeral de su hermano.

A propósito, el cuerpo de este integrante de las Fuerzas Militares, es trasladado desde Montería hacia el Aeropuerto Juan José Rondón de Paipa, donde será entregado a su familia, que ha recibido el acompañamiento del Ejército Nacional desde el primer momento.

El sepelio del subteniente Monsalve será el sábado 12 de julio, a partir de la 1 de la tarde en el Santuario Mariano del municipio de Gachantivá. «A él lo esperábamos como siempre, y ahora lo vamos a esperar para acompañarlo en su último trayecto», expresó su padre.

¿Cómo se enteraron de la noticia?

Don Ernesto contó en Caracol Radio: «yo me encontraba en la casa, era mediodía, y un compañero que vive en Neiva, me llamó. Lo primero que me preguntó fue que si yo había hablado con mi hijo, y que hacía contados minutos habían atacado esa unidad».

A pesar de la alerta, don Ernesto prefirió no compartir la información con su familia de inmediato: «no, no le comenté a nadie. Primero verifiqué. Después recibí otra llamada. Me llamó mi sobrino, que también es cabo segundo del Ejército. Me preguntó si había hablado con Jonathan, pero él ya sabía. Entonces no me comentó de una».

Fue entonces cuando decidió esperar unos minutos más. La confirmación le llegó por parte del mismo compañero que lo había llamado al inicio: «me confirmó porque él es oriundo de esa región de Antioquia, tiene familia allá, y le comentaron que había muerto el oficial que estaba al mando del pelotón. Entonces yo de una vez dije: “el único oficial que había por ahí con ese pelotón, era mi hijo”».

Don Ernesto, quien es retirado del Ejército, explicó que la familia era consciente de los riesgos: «la vida militar es muy compleja y hay que tener fe en Dios. Estos grupos al margen de la ley llevan mucho tiempo en la zona, tienen apoyo de la población civil y eso les facilita atacar a la Fuerza Pública».

Respecto al momento de comunicarle la noticia a los demás, dijo que esperó la confirmación oficial: «cuando me llamaron los comandantes de allá, yo ya sabía que él estaba muerto, que había fallecido».