Aumenta la demanda de pasaportes en el Atlántico

La directora de la Oficina de Pasaportes del Atlántico, Malka Irina León, aclaró este jueves que no hay desabastecimiento de pasaportes ni riesgo de que se suspenda el servicio, pese a la creciente preocupación ciudadana que ha generado largas filas e intentos masivos de agendamiento de citas, por la incertidumbre sobre el futuro de la contratación del servicio de pasaportes.

Actualmente, la oficina está atendiendo entre 560 y 600 personas diarias y ha activado un plan de contingencia con más personal y seis franjas horarias de citas diarias (7:00 a.m., 8:00 a.m., 9:00 a.m., 2:00 p.m., 2:30 p.m. y 3:00 p.m.). No obstante, la congestión virtual ha aumentado: de 50 mil intentos diarios para agendar cita se ha pasado a 200 mil.

“La demanda sí está alta, es cierto, ha subido muchísimo, pero sobre todo ha subido en aquellas personas que no tienen para este momento vencimiento de su pasaporte, sino en dos, tres años, entraron en pánico, quieren hacer el proceso de adelantando, pensando que se van a quedar sin pasaporte, y quiero hacer un llamado de atención sobre el tema, explicar eso no es cierto, por favor, calma”, dijo la funcionaria.

¿Cuánto cuesta el pasaporte?

El trámite cuesta 139.068 pesos en el primer pago y 111.000 en el segundo, con un 10% de descuento para quienes presenten certificado electoral. El pasaporte se está entregando al día siguiente si el trámite se completa antes de las 3:30 p.m.

“En este momento, nosotros estamos atendiendo alrededor de unas 560, casi 600 personas diarias. Tenemos, dentro de los que van a expedir el pasaporte, al personal que se acerca a pedir información sobre cómo entrar a la página. Claro, porque la página, en este momento, nosotros hemos hecho una trazabilidad de lo que se llama la entrada del personal que quiere tomar cita. Hasta la semana pasada, 50.000 personas entraban a tomar la cita. Al día de ayer, 200.000 personas estaban tratando de entrar a tomar la cita”, agregó.

Finalmente, León reiteró que el proceso es seguro y vigilado por normativa internacional, por lo que la capacidad de atención es limitada por razones técnicas y de seguridad.