Congresistas cuestionan a Petro tras presentar un puente de EE.UU. como una obra en La Guajira

Hay nuevos cuestionamientos por parte de congresistas del Caribe contra el presidente Gustavo Petro, quien, durante este miércoles, posteó en sus redes sociales un puente de EE.UU. como un logro de su Gobierno, en La Guajira.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

A los minutos, el mandatario de los colombianos borró el trino en su cuenta de X, teniendo en cuenta que se conoció que la estructura está ubicada en Wichita, Kansas, en Estados Unidos, y no en Riohacha como había señalado Petro.

Reacción de congresistas

Ante esta situación, el representante a la Cámara por La Guajira, Alfredo Deluque, calificó en sus redes como una “burla” con el departamento. Además, señaló que son muchas las deudas que tendría el Gobierno con La Guajira.

“De verdad que no sabe ya uno qué pensar cuando el presidente no es capaz de diferenciar su territorio, del territorio americano, y manda una foto como haciéndose el gestor principal de un puente que se hizo en Riohacha sobre el río Ranchería, como si fuera esta ciudad y no sabiendo pues que se trata de una ciudad en Estados Unidos”, dijo el congresista.

“Fake-news”

Deluque argumentó que “yo creo que el presidente tiene muchas deudas con el país, pero principalmente con nuestro departamento, ya a un año de terminar su mandato es muy difícil que se ponga al día con todo lo que prometió, pero por lo menos que tampoco engañe a Colombia y diga que ha hecho cosas por nuestro departamento cuando no es así”, señaló.

El congresista insistió en que “ahí están sus fake-news como siempre de protagonistas principales de sus redes sociales. Y mientras tanto ¿Cuáles son esas urgencias, esos problemas que hoy tiene La Guajira y les reclaman atención al Gobierno nacional?”.