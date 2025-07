Córdoba suspende PAE 45 días por trámites legales, pero garantiza su reactivación

Montería

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) en los 27 municipios no certificados de Córdoba enfrentará una interrupción temporal, a pesar de que la Gobernación aseguró los recursos necesarios para su continuidad.

Tras obtener el visto bueno técnico del Gobierno Nacional la semana pasada, el proyecto se encuentra en la fase final de aprobación financiera, con expectativa de desembolso alrededor del 20 de julio. Sin embargo, la ley exige un nuevo proceso de contratación que podría prolongarse por 45 días, periodo durante el cual el servicio quedará suspendido.

La administración departamental reconoce el impacto de esta medida para más de 150 mil estudiantes beneficiarios y sus familias, pero subraya que la pausa es inevitable por requisitos legales.

“Trabajamos sin descanso para que esta interrupción sea la más corta posible, explorando todas las alternativas jurídicas y contractuales”, señaló la Gobernación en un comunicado dirigido a la opinión pública.

Añadió que, una vez se reciban los fondos, se activarán mecanismos de urgencia para acelerar la reactivación, aunque sin saltarse los protocolos de transparencia.

Fondo nacional en crisis, esfuerzo local

El contexto nacional complica el escenario: el PAE enfrenta desfinanciamiento en múltiples regiones del país. Pese a esto, Córdoba ha destinado más de $62 mil millones de regalías desde abril para sostener el programa, mientras gestionaba cofinanciación con la Nación.

“Hemos sido proactivos. Mientras otros departamentos paralizaron el servicio hace meses, nosotros garantizamos la alimentación hasta ahora”, se explica en el documento.

El compromiso de la actual administración ha sido claro: priorizar la seguridad alimentaria de los estudiantes. “La educación no puede detenerse, y menos la nutrición de nuestros niños”, reiteró la Gobernación. No obstante, admitieron que, tras agotar los recursos locales, la dependencia de trámites nacionales y procesos de contratación impone plazos que no pueden obviarse.

¿Qué sigue?

Las familias recibirán actualizaciones constantes sobre el avance del proceso. La Gobernación insiste en que esta suspensión no equivale a un fracaso, sino a un trámite administrativo obligatorio.

“El PAE retornará tan pronto como la ley lo permita”, prometieron. Mientras tanto, llaman a la calma y destacan que, a diferencia de otras regiones, Córdoba logró asegurar los fondos antes de agotar por completo los suministros.

El mensaje final es de optimismo: aunque julio y agosto serán meses críticos, el programa está garantizado para el resto del año escolar. La meta ahora es reducir al mínimo el tiempo sin servicio, mientras se cumple con los requisitos de contratación pública. Las autoridades educativas coordinarán con colegios y padres para mitigar el impacto durante este periodo transitorio.