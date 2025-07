Internas de la cárcel de Sogamoso confeccionaron dotación de trabajadores de Fundación PazdelRío

Sogamoso

Luego de muchas horas de trabajo por fin 24 mujeres privadas de la libertad entregaron la dotación que confeccionaron para los trabajadores de la Fundación Paz del Río.

Todo surgió de una charla, según el capitán Álvaro Malagón director del establecimiento carcelario de Sogamoso.

“El tema inició con una reunión en 2024 que tuvo nuestro director general, el teniente coronel Daniel Gutiérrez, con el alcalde de Sogamoso, cuando planteó la intención de acercar la empresa privada hacia los centros penitenciarios. Paso un tiempo y empezamos a concretar, ya nos contacta a nosotros la doctora Catalina Devia y el ingeniero Óscar García de la Fundación Paz del Río y ellos hacen un primer acercamiento para conocer el taller que se tiene aquí y empiezan a sumarse varias instituciones”.

Destacó el papel que cumplieron los instructores del Sena en la capacitación de las internas.

“Vinculamos al Sena porque el Sena es fundamental porque a través de los instructores que nos que nos colocan a nosotros acá, las internas empiezan a desarrollar mejor el arte de la confección. La profesora, Celina Espíndola hizo una valoración y nos dimos cuenta que había unas máquinas que no teníamos, entonces entra el Inpec a través de actividades productivas que nosotros manejamos y nos fortalece el taller de confección. Entonces ya una vez con las maquinas, ya las internas capacitadas iniciamos el proceso, ya en forma a partir de febrero y hoy en día, pues ya hicimos las primeras muestras y con una calidad muy buena por parte de la empresa, entonces la empresa también está muy contenta con el trabajo de los privados de la libertad”.

Paola Cuéllar es de Bogotá lleva 15 meses en la cárcel de Sogamoso y destacó la experiencia como muy positiva, pues nunca había cosido nada en su vida.

“Nunca, había cogido una máquina, no tenía ni idea de enhebrar una aguja. Vine a aprender aquí fue una experiencia muy buena para mí, porque inicié con un proyecto de moñas porque aquí hay un proyecto de moñas también, entonces inicié con el proyecto de moñas y después pues gracias al Inpec, al Sena, a la Fundación Paz del Río, aprendimos del tema de confecciones de las camisas y los camibusos, nos hicieron un curso y aprendimos todo lo básico, cómo enhebrar, cómo sacar los patrones y es algo que día a día nosotras hemos aprendido muchísimo y muy agradecidas porque sabemos que estamos privadas de la libertad, de que aquí nadie tiene como ese apoyo, pero acá no lo han dado demasiado”.

Dijo que como espera pronto recuperar su libertad, lo aprendido en Sogamoso lo va a poner en práctica pues descubrió habilidades que no sabía que tenía.

“Siento que voy a salir y quiero ejercer esto, porque he aprendido demasiado. Nunca había cogido una máquina, nunca había hecho un ensamble de una camisa o de un camibuso y para mí es algo que es muy valioso. En el momento en que pueda salir va a ser un soporte para mí y para mi familia, para mi hija”.

Paola Correa lleva apenas 7 meses en la cárcel de Sogamoso, cumpliendo una condena de 54 y aunque sabía hacer algunas cosas en la máquina de coser está feliz con la experiencia y pide que lleguen muchas más oportunidades.

“La verdad yo no pensé que acá, había ese tipo de proyectos y más en la costura, pues siempre me ha llamado mucho la atención. Acá hemos aprendido lo que es hacer un molde hasta ya confeccionar una camisa. Entonces para nosotras es muy bonito todo esto. La idea era sacar una buena camisa, verla terminada, doblada y planchada, pues para nosotras fue muy bonito. No solamente queremos que sea este proyecto, sino que vengan muchas prendas más para hacer”.

Catalina Devia de la Fundación Paz del Río, habló de la proyección que viene a partir de ahora con este proyecto.

“Ellas nos impulsaron, nos llenaron de energía y nos llevaron a que esto hoy sea una realidad y a que nosotros como Fundación nos vayamos con un compromiso grandísimo y es que empezamos con la dotación de la Fundación, pero nuestro sueño es que esto crezca aún más y que algún día sea la dotación de la empresa Acerías Paz del Río, de nuestros contratistas y que realmente estas segundas oportunidades se puedan dar”.

Durante la ceremonia de entrega de esta dotación, el alcalde de Sogamoso, Mauricio Barón destacó que esta es la mejor muestra del trabajo con amor. “El SENA, el INPEC, la Alcaldía de Sogamoso y Acerías Paz del Rio unimos energías y trabajo. Internas de la cárcel se formaron, estudiaron y ahora desde allí trabajan”.

Esta segunda oportunidad a las internas les cambió la vida y ahora surgió la idea para que las empresas las contraten y ellas en el taller que ya formaron en la cárcel de Sogamoso puedan seguir confeccionando un futuro mejor.