Polilla critica contratación de Raimondi: “Esperaba que llegara un DT de renombre al América”

América de Cali perdió 2-1 frente a Deportivo Pereira en un juego amistoso de pretemporada disputado en el Estadio Pascual Guerrero, durante el debut del entrenador argentino, Diego Gabriel Ramundi, quien asumió el cargo ante la salida del técnico Jorge Polilla da Silva.

El profe Da Silva tomó el mando del conjunto escarlata por segunda vez, en marzo de 2024, y su equipo terminó en los dos primeros puestos durante los dos semestres que dirigió en Liga Colombiana (24-2 y 25-1). Sin embargo, en cuadrangulares, América de Cali no logró validar este rendimiento, y se quedó a un paso de llegar a la gran final en ambas oportunidades.

En exclusiva con El Vbar de Caracol Radio, el entrenador uruguayo reveló detalles de su salida de ’La Mecha’, y se refirió a

Declaraciones de Jorge Polilla da Silva

¿Cómo considera su paso por América de Cali?

“Fue un año muy bueno, si bien no se consiguió ningún título, y es lo que vale en un equipo grande, eso no se pudo dar. Pero si analizamos el trabajo que se hizo, el equipo siempre compitió en todos los torneos que estuvo, en los dos semestres terminamos con la mejor puntuación en el ‘todos contra todos’, clasificamos las dos veces a cuadrangulares; lamentablemente no se pudo llegar a la final. Se jugó la final de la Copa Colombia, que América nunca la había podido disputar; se clasificó para Copa Sudamericana, cuando era prácticamente imposible por los puntos que había acumulado el equipo en el semestre anterior, pero se logró“, afirmó Jorge da Silva.

“Creo que fueron cosas muy importantes. Se promocionaron chicos jóvenes, se le dio la oportunidad para que algunos recuperaran su nivel. Lógicamente, el trabajo se ve empañado por no conseguir títulos en un equipo como América", sentenció el técnico con nacionalidad uruguaya.

¿Tenía conocimiento de las salidas de Vergara y Quintero?

“Si yo estaba al tanto de lo de Duván, era un hecho casi confirmado hace mucho. Lo de Juanfer, yo sabía como estaba el tema desde adentro porque tenía un diálogo permanente con él y la presidenta, y sabía que la cosa no estaba fácil, y que iba a ser muy difícil, que pudiera continuar", respondió.

“Y el hecho de hablar con la directiva para tener claro los objetivos del club para el semestre que vine, y el club me manifiesta que la intención es bajar el presupuesto, porque el de este semestre había sido alto y había que acomodar los números. Me pareció que no estaban dadas las condiciones para seguir apostando a continuar en América, porque después de todo el año donde no se valoró lo que hizo, y mucha gente lo tildó de fracaso, los más probables es que las críticas llovían mucho más adelante", declaró en exclusiva por El Vbar de Caracol Radio.

“América en 10 días tiene un compromiso internacional, y no han llegado muchos refuerzos. Ojalá que el técnico pueda sacarle el mayor provecho al plantel que tiene, y puedan competir, pero yo entendí que de esta manera iba a ser muy difícil y por eso tomé la decisión", aseguró.

¿Qué tanto lo afectaron las decisiones de Tulio?

“Uno va viendo como se maneja el tema, a mí nunca se me habían acercado a hablar con la posibilidad de una renovación, después Tulio hace las declaraciones que hace. Las hace con todo el derecho porque es el dueño del club y tiene derecho a pensar y hacer lo que quiere. A mí me pareció que no era la forma correcta, no por la presión que de cierta forma estaba metiendo para ser campeón si o sí; sino porque estábamos a punto de iniciar los cuadrangulares finales y esa es una forma de desestabilizar el ambiente del grupo y de meterle presión al plantel. No es fácil estar a frente de un club como América", afirmó el uruguayo.

“Cuando vi que no había convencimiento en nuestra idea, tomé la decisión de dar por finalizado este nuevo ciclo con América, con mucho dolor”, enfatizó.

¿Se quería quedar en América?

“Sí, me seducía la idea de seguir. Yo quería salir campeón con América. Yo creía que si al plantel que teníamos, le podíamos dar un par de toques en algunas posiciones, podíamos pelear el campeonato sin ningún problema. Pero sin el apoyo del convencimiento por parte de la directiva, era mejor dar un paso al costado", recalcó el técnico.

¿Había alguna división de jugadores?

“Yo nunca vi algún inconveniente que afectara el funcionamiento del equipo. Cuando estás en un plantel con jugadores importantes, con figuras internacionales, siempre hay un choque de egos. Pero nunca vi eso, ellos mantenían buena relación. Yo estaba atento a todos estos detalles, pero nunca vi nada. Si pasó algo, fue normal y no afectó el rendimiento", aclaró.

¿Conoce al técnico Diego Gabriel Raimondi?

“No lo conozco, fue una sorpresa. Solo sé que había participado en el cuerpo técnico de la Selección de Uruguay en Qatar, pero no lo conocía, fue una sorpresa. Uno esperaba que pudiera llegar un entrenador de renombre para estar al frente de un club como América, para mí no fue sencillo, y hubo lluvia de críticas en muchos momentos, siendo un jugador querido de la casa", manifestó.

“Me sorprendió mucho porque no lo conocía”, sentenció el entrenador.

¿Cree que tenía equipo para ser campeón en el último semestre?

“Sí. El tema fue que llegamos a las finales totalmente diezmados. Si miramos; Barrios y Balanta no jugaron ningún partido, perdimos a 5 jugadores por selecciones, y en finales, perder jugadores importantes es importantísimo. No tuvimos a Juanfer, a Holgado, a Ramos, a los chicos que se fueron a jugar un torneo amistoso por 20 días, y recién jugaron para la cuarta fecha“, declaró.

“No soy de poner excusas, pero así es muy difícil. Con todo el equipo, estábamos para pelear el campeonato sin ninguna duda".

¿Quintero rindió como esperó?

“Sí, sabemos que no es un jugador para todos los partidos, pero si tiene mucha clase ,desnivela, hace jugar a los compañeros; yo quedé conforme con lo que dio. Él se comprometió, y siempre quiso ganar", afirmó el profesor Jorge.

En América, ¿manda Marcela o Tulio?

“Mi relación fue con Marcela. A ella la veía todos los días, y con ella mantenía un diálogo permanente", aseguró el técnico.

¿Le tienen deudas en América?

“Sí, espero que me solucionen en los próximos días”, declaró Silva.

¿Va a volver a dirigir en Colombia?

“Seguramente sí. Si hay una propuesta con un proyecto serio que me seduzca, con posibilidades de hacer un trabajo lindo, Colombia es mi segunda casa. Estoy muy agradecido con la gente acá“, finalizó el entrenador uruguayo.