Concejales de Tunja le piden al alcalde Krasnov no inaugurar el polideportivo de El Libertador

Tunja

Luego de una visita que hicieron los concejales de la capital boyacense al escenario deportivo del barrio El Libertador, se concluyó que el polideportivo no cuenta con las garantías técnicas ni de infraestructura requeridas para la práctica del deporte.

De acuerdo con los concejales, esta obra tiene muchas inconsistencias que ponen en riesgo la integridad física de los deportistas o practicantes de disciplinas como fútbol de salón, baloncesto y voleibol.

“Este proyecto viene desde la administración pasada y esta administración está ejecutando las obras, pero pues desafortunadamente es evidente que esta cubierta no está cumpliendo con la función que es cubrir el escenario deportivo y garantizar que las personas que practican el deporte y la comunidad se vean beneficiosos de esta cubierta donde no se entre la lluvia, ni sol, que tenga las condiciones de una cubierta, pero desafortunadamente no es así, tiene muchas dificultades todavía el escenario, problemáticas como que se le está entrando el agua, una obra sin terminar”, señaló el concejal Simón Parra.

Pero no solamente es la cubierta que tiene falencias, ya que los concejales evidenciaron condiciones que limitan el uso seguro del espacio deportivo, como la falta de accesibilidad para personas con discapacidad y riesgos de accidentes por detalles pendientes de ejecución.

“La idea es que la alcaldía entregue una obra verdaderamente completa y en óptimas condiciones para que toda la comunidad se beneficie, que se hagan escenarios que se puedan usar para eventos deportivos grandes, que no sea solo un tema local y de barrio, sino que se puedan desarrollar eventos nacionales, departamentales, y por qué no tener aquí una sede para un evento deportivo internacional, pero nos damos cuenta que desafortunadamente ni los tableros están buenos, están rotos, no terminan la obra, no pañetan las graderías, se bloqueó la entrada a los baños y hay sectores que son peligrosos para los deportistas”, agregó Parra.

Desde el Concejo se propuso no inaugurar la obra hasta que se garanticen mejoras estructurales y de seguridad., mientras que la Administración Municipal planteó el uso gradual del espacio mientras se realizan las adecuaciones necesarias.