Presidente del Tolima reveló por qué eligió a Lucas González como técnico del equipo

Deportes Tolima inicia una nueva etapa bajo la dirección técnica de Lucas González, el joven entrenador bogotano que ha tenido experiencias en Águilas Doradas, América de Cali y en Central Córdoba de Argentina. El entrenador de 44 años ya había estado como candidato para llegar a la institución, pero en enero, la dirigencia se decidió por el español Ismael Rescalvo, quien salió tras terminar los cuadrangulares, rumbo a Barcelona de Ecuador.

En diálogo con Caracol Deportes sábado, el presidente del club, César Camargo, contó las razones que los llevaron a elegir a González, explicando del mismo modo por qué no lo escogieron en enero. Asimismo, habló de la salida de Ismael Rescalvo, el rumor que ponía a Gonzalo Lencina en Millonarios y más.

¿Por qué eligieron a Lucas González?

“Son muchas cosas. Nadie puede negar que sabe de fútbol, se ha preparado, ha estudiado. Buscamos un técnico con perfil, con hambre de triunfo, como el equipo, y en las diferentes entrevistas nos pareció adecuado para el Deportes Tolima, que está en pleno crecimiento”.

¿Por qué si González fue candidato en enero, no llegó al club en ese momento?

“Fue uno de los candidatos y lo teníamos claro. Nos decantamos por Rescalvo porque íbamos a jugar Copa Libertadores y teníamos poco tiempo para preparar un equipo, sabiendo que Rescalvo había sido exitoso con otros clubes a nivel internacional”.

La salida de Ismael Rescalvo

“Nos enteramos unos días antes del partido de Junior (de su salida), pero cuando comenzaron a salir todos esos rumores nos fuimos preparando. Entendemos que en el fútbol la prensa se entera antes, lo conocimos de manera oficial en ese momento, pero nosotros veníamos preparados y abiertos al cuerpo técnico, les dejamos conocer que teníamos que comenzar el proceso de selección”.

Refuerzos para el equipo

“Ya hemos comenzado. En realidad algunos ya están en Ibagué, pero esperamos que los contratos queden firmados. El club ha tenido una política seria en comunicaciones, no queremos que la prensa los conozca hasta que no tengamos contratos firmados. Priorizamos el centro y los delanteros”.

La salida de Julián Quiñones

“No sé el tema del Cali. Me quedé en que Julián me llamó, me pidió que termináramos el contrato, que le estaban dando un contrato de largo plazo en el Cali. Me pidió el favor personal, que quería hacer sus últimos pesos de esa manera y accedí. He visto unas versiones que ya no va al Cali, pero no he hablado con él”.

Junior Hernández

“Está en carpeta de varios clubes por fuera, en México y un equipo de Europa, pero veremos. Tenemos un problema y es que la ventana colombiana no concuerda con las internacionales”.

Lo de Gonzalo Lencina a Millonarios

“Siendo francos, los jugadores del Deportes Tolima difícilmente son accesibles a un equipo del fútbol colombiano, salvo que terminen su contrato y se vayan libres. Necesitamos vender al fútbol internacional para poder vivir”.