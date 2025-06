Deportes Tolima confirma a Lucas González como nuevo técnico del equipo

Este domingo 22 de junio, Deportes Tolima confirmó su nuevo director técnico, se trata de Lucas González, el entrenador que ya tuvo paso por América de Cali y Águilas Doradas. Además, su último equipo fue Central Córdoba de Argentina.

Lucas, bienvenido a territorio PIJAO 🏹 Una tribu con pasión, carácter y que nunca se cansa de luchar.



¡Vamos con toda, profe @LucasGonzalez_V! 🫡 pic.twitter.com/EFUS2DwUcC — Club Deportes Tolima (@cdtolima) June 22, 2025

Lucas González no dirige desde el 30 de julio del 2024, cuando era entrenador de Central Córdoba. Con el club argentino no le fue de la mejor manera, dirigió 9 partidos y en esa cantidad registró siete partidos, ganó uno y empató otro.

¿Cómo le fue dirigiendo en Colombia?

En el país tuvo la primera oportunidad como técnico en Águilas Doradas, en el equipo de Rionegro logró clasificar a los cuadrangulares, registrando una gran campaña. Contó con 11 victorias, 7 empates y 8 caídas.

Tras lo demostrando en Águilas, un club grande de Colombia lo buscó y logró convencerlo, América lo contrató y para el segundo semestre del 2023 llegó al Valle de Cauca, pero solo duró seis meses.

En los Escarlatas, dirigió 28 partidos y prácticamente tuvo los mismos números que con el club de Rionegro. 11 triunfos, 7 igualdades y 10 derrotas, pero la exigencia en América es distinta y dichos resultados no eran los necesitados y esperados por la dirigencia.

Finalmente, tras casi 1 año si dirigir, Lucas González tiene una gran oportunidad con Deportes Tolima, equipo que ha venido siendo protagonista en el fútbol colombiano y con el que quizás podrá mostrar todo su conocimiento para lograr grandes cosas.