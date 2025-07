Hugo Rodallega: “Santa Fe entró en mi corazón, se convirtió en uno de mis equipos preferidos”

Hugo Rodallega se convirtió en el héroe de Independiente Santa Fe durante la conquista de la décima estrella de Liga en la historia del ‘León’, tras marcar el gol del triunfo en calidad de visitante, y lesionado, frente a Independiente Medellín. Además, el vallecaucano fue el goleador del certamen con 16 tantos, cinco más que Dayro Moreno, que terminó segundo.

Hugo Rodallega/EFE / STR Ampliar

Con el conjunto cardenal, Rodallega suma 50 goles y 11 asistencias en 9.395′ minutos en cancha.

Le puede interesar: Néstor Lorenzo envió mensaje a Santa Fe por ser campeón de la Liga Colombiana ante Medellín

En 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Hugo Rodallega, máximo referente del actual plante de Independiente Santa Fe, club al que se unió en enero de 2023 procedente de Bahía (Brasil), concedió una entrevista donde ofreció detalles de la estrella conseguida, su presente y futuro en el club. A continuación las declaraciones del delantero campeón de Colombia.

¿En algún momento pensó que podía ser campeón con Santa Fe?

Play/Pause Mostrar Opciones Hugo Rodallega 08:22 Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles Tomada de Independiente Santa Fe oficial.

“Sí, en todo momento. Desde el año pasado teníamos ese deseo, competimos para eso, lamentablemente se nos escapó. El semestre pasado también estuvimos dentro de los ocho mejores, lastimosamente no hicimos un buen cuadrangular. Pero la tercera fue la vencida y gracias a Dios hoy podemos decir que somos campeones de Colombia”

Para usted, ¿qué es Santa Fe?

Hugo Rodallega/EFE / STR Ampliar

“Santa Fe acaba de entrar a mi corazón, es un equipo al cual le debo mucho respeto, admiración; a su presidente, la hinchada que ha estado ahí durante estos dos largos años. Mis hijas, mi hijo que está en las divisiones mejores. Entonces Santa Fe ya se convirtió en uno de los equipos preferidos míos, y también por los números que he conseguido acá”, declaró el vallecaucano.

Noticia relacionada: Hugo Rodallega gana el Botín de Oro en Colombia: así quedó la tabla de goleadores de la Liga 2025-I

¿Qué tan importante ha sido su familia en esta parte del año y en su paso por Santa Fe?

“Importantísimo porque sin ellos esto no sería posible. Yo simplemente soy el que aparece dentro del campo, el que es protagonista presencialmente, pero detrás de uno hay un trabajo gigante de la familia. Están en las buenas y en las malas, y son los que evitan que uno caiga en los momentos difíciles. Ellos están ahí para seguir empujando", expresó el futbolista de 39 años.

¿Qué le dijeron sus hijos por el título?

“Lo disfrutan al máximo, mi hijo con sus lágrimas. Ellos nunca me vieron campeón en Colombia, no habían tenido ese privilegio que va a quedar en la historia. Va a ser una imagen que les va a durar para toda la vida, así que espero seguir consiguiendo cosas con Santa Fe, y que ellos sigan viviendo momentos inolvidable”, declaró sobre la manera en que su familia vive sus logros.

¿Ellos ya son hinchas de Santa Fe?

“Mi esposa siempre ha sido hincha de donde yo esté, pero en este momento ella dice que es leona. Santa Fe ya está en nuestro corazón y estaré agradecido eternamente", respondió.

¿Qué viene ahora para Hugo Rodallega?

“Yo tengo contrato hasta diciembre de este año. La idea es descansar unos días porque el torneo empieza muy rápido, hacerme unos análisis de la nariz en el golpe que tuve contra Millonarios, también de la lesión en la final. Iremos evaluando cómo estoy de salud y así mismo tomaremos decisiones“, manifestó Rodallega.

También le puede interesar:

¿Cómo sigue de esas lesiones?

“El tema del aductor está delicado porque siento mucho dolor, pero no podemos dar un diagnóstico todavía. Y el tema de la nariz, quisimos ocultar cualquier fractura o lesión en la cara, por ahora vamos a descansar y más adelante miraremos el diagnóstico definitivo", declaró el delantero de Independiente Santa Fe.

¿Cómo ve la posibilidad de renovar?

“Con el presidente nos reuniremos después. Incluso creo que no hay necesidad de hacer reunión porque nosotros tenemos un contrato vigente hasta diciembre, o sea que hay un semestre por delante y vamos a afrontarlo", afirmó Hugo.

¿La Libertadores no lo seduce para renovar?

Hugo Rodallega/Getty Images. / Long Visual Press Ampliar

“Tenemos que concentrarnos en el semestre que viene, y para la Copa Libertadores hablaremos en enero”, respondió el goleador de la última Liga Colombiana.

¿Qué es lo mejor de este Santa Fe campeón?

“La resiliencia, el trabajo en equipo y la humildad”, destacó el delantero.

¿Quién ha sido el soporte como líder en Santa Fe?

“Todos son importantes. Cada uno aporta desde el punto que le toca, no solo los más veteranos como Daniel, Marmolejo, Perlaza, y los muchachos que se me escapan, no. A los jóvenes también los responsabilizamos, porque cada uno debe tener la personalidad y carácter para afrontar esto”, explicó Rodallega.

Cómo va su hijo, ¿de qué juega?

“Va muy bien gracias a Dios, está trabajando en su proceso. Juega como delantero, mediapunta. Vamos a esperar a ver si es mejor que el papá. Tiene 16 años” finalizó Hugo Rodallega.