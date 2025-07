Diputados le hacen un llamado a la secretaria de Salud para que se revise la atención de las EPS

Tunja

En la Asamblea de Boyacá se realizó este jueves la sesión de control político a la Secretaría de Salud departamental, en la que los diputados se mostraron preocupados por las continuas quejas de los usuarios con las EPS.

El diputado Román Ortega le solicitó a la secretaria de Salud de Boyacá, Ingrid Margarita Galán, que desde su dependencia se tomen medidas radicales para evitar que problemas como la falta de entrega de medicamentos, cambios de citas y falta de agenda con especialistas se sigan presentando.

“Pedí que nuestra secretaria haga la solicitud a las entidades de control, a las EPS y a los hospitales para que este puesto de mando unificado no se haga ni cada dos meses, ni cada tres meses, ni cada semestre, sino que se haga semanal para que se observe lo que se está viviendo en la actualidad. Yo hice referencia a muchos de los casos de pacientes crónicos que no les están entregando su medicamento para la diabetes, para el cáncer, para las convulsiones, los pañales; inclusive en algunos casos ya no les están entregando ni los medicamentos de alto costo ni los de bajo costo”, indicó el diputado Román Hernando Ortega Hernández.

Por otro lado, Ortega Hernández, invitó a la secretaria a hacer un recorrido por las diferentes EPS en varios municipios de Boyacá, para que conozca de primera mano la situación de estas entidades y el trato con los usuarios.

“Le solicité a la secretaria que hiciéramos un recorrido por las diferentes EPS en varios municipios para que ella pudiera conocer las dificultades que están viviendo los usuarios, ya que muchos de ellos han manifestado que la atención que se les brinda no es la mejor y que los mandan de un lado a otro por medicamentos o para la asignación de citas médicas. Inclusive, supe de un caso de un paciente al que le cobraron el copago y después le indicaron que no había disponibilidad del medicamento”, agregó Ortega.

Por último, el diputado le hizo un llamado a la secretaria de Salud, Ingrid Galán para que a través de la realización de algunas jornadas se revisen las deudas que tienen las EPS con los hospitales del departamento y estas se pongan al día.

“En razón a que los agentes interventores de la Superintendencia de Salud, que están al frente de las EPS, fueron enfáticos a decirle a los gerentes de los hospitales que iban a revisar las cuentas de ahí hacia atrás, pero que había orden de no pagarlo desde cuando inició la intervención, pero digamos que había el compromiso de ellos estar al día con las deudas actuales desde cuando ellos recibieron la interventoría, pero yo manifestaba, por ejemplo, el caso de Nueva EPS que está ofreciendo revisar las cuentas cada seis meses, un día con un hospital, no se alcanzan a revisar todas las cuentas que tienen en un solo día, en ese sentido si le dieron la cita de los seis meses y no alcanzan a revisar todo, pues les tocaría volver a tener la posibilidad de revisar esas cuentas hasta dentrto de seis meses”, dijo.

Ante esta situación, Román Ortega invitó a la funcionaria a adelantar dicha jornada de revisión de cuentas con más tiempo.

“Entonces yo la invité a que hiciera una jornada con los organismos de control, una semana completa si es posible aquí en Boyacá revisando todas esas cuentas para que les paguen a nuestros hospitales públicos del departamento”, añadió el diputado.