Casi 6.000 habitantes de Chitaraque, Boyacá, podrán elegir en las elecciones atípicas este domingo

Tunja

Todo está listo en Chitaraque, Boyacá, para las elecciones atípicas de este domingo 6 de julio, en las que podrán votar 5.836 ciudadanos (3.185 hombres y 2.651 mujeres), según confirmó la Registraduría Civil. En el proceso se elegirá al nuevo alcalde del municipio, tras la declaratoria de vacancia definitiva por el fallecimiento de Carlos Amador, electo en el 2023, y quien falleció el 26 de marzo del 2025.

Este domingo 6 de julio, en el municipio de #Chitaraque se realizarán las elecciones atípicas.



Este es el censo electoral que confirma la @Registraduria para la jornada del cuarto municipio boyacense, que se somete a elecciones atípicas en el 2025 pic.twitter.com/6qdOfqkx2p — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) July 2, 2025

La secretaria de Gobierno y Acción Comunal de Boyacá, Alejandra Pico, explicó en Caracol Radio, que ya se activó todo el dispositivo institucional para garantizar el orden público, la logística electoral y la atención ciudadana antes y durante la jornada.

«Estaremos con 100 unidades de Policía que llegarán al municipio desde el sábado y 103 unidades del Ejército Nacional que custodiarán los dos puestos rurales de votación. El punto urbano será cubierto por la Policía Nacional», señaló Pico. Además, estarán presentes ocho defensores del Pueblo, cuatro funcionarios del CTI y el fiscal 32 seccional, para responder ante cualquier eventualidad. También se contará con la vigilancia de la Misión de Observación Electoral (MOE) y delegados del Ministerio del Interior.

El Puesto de Mando Unificado Departamental ya se instaló hoy; el municipal se instalará el día de las elecciones. Allí se coordinarán en tiempo real las acciones entre autoridades locales, departamentales y nacionales.

Con motivo de las elecciones atípicas para la Alcaldía de Chitaraque, la Administración Municipal expidió el Decreto 042 en el que se incluyen la implementación de Ley Seca desde el sábado 5 a las 6 p.m., hasta el lunes 7 de julio a las 6 a.m.; restricciones al porte de armas, la prohibición del parrillero en motocicletas, el toque de queda para menores de edad del sábado 5 de julio a las 8 p.m. al domingo 6 de julio a las 5 a.m.; igualmente del domingo 6 a las 8 p.m., al lunes 7 de julio a las 5 a.m.; y la prohibición de manifestaciones o actos proselitistas en espacios públicos hasta el lunes 7 de julio a las 6 a.m. Estas medidas buscan asegurar una jornada electoral tranquila y libre de alteraciones al orden público.

Los tres candidatos oficialmente inscritos son:

• Juan Camilo Rivera Ramírez , por el partido Alianza Social Independiente (ASI)

• Luis Francisco Daza Téllez , por la coalición Unámonos por Chitaraque (Partido Verde, Partido de la U, Cambio Radical)

• Óscar Fernando Calvo Hurtado , por la coalición Unidos Hacemos Más (Partido Conservador, Partido Liberal, Centro Democrático)

Así es el tarjetón para las elecciones atípicas del municipio de #Chitaraque que se adelantarán este domingo 6 de julio.



En esta oportunidad, nuevamente se presentó Luis Francisco Daza, quien perdió las elecciones en el 2023, por una diferencia de 10 votos pic.twitter.com/J4yZDvWibW — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) July 3, 2025

En las elecciones del 29 de octubre del 2023, Luis Francisco Daza Téllez perdió por apenas 10 votos, lo que podría augurar nuevamente una jornada reñida.