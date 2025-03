Fallece el alcalde de Chitaraque, Carlos Alberto Amador Ramos

Chitaraque

Sobre las 5 de la tarde el alcalde de Chitaraque, Carlos Alberto Amador Ramos, falleció tras sufrir un malestar mientras realizaba su caminata matutina. Pese a ser trasladado de manera inmediata al Centro de Salud de Santana, el mandatario llegó sin signos vitales.

La gerente de la (ESE) Centro de Salud Santana, Edurne Garzón Arenas, confirmó el deceso y brindó detalles sobre la atención recibida. “Hoy, aproximadamente a las 5:10 a. m., recibimos la información de que trasladaban al alcalde de Chitaraque hacia nuestro centro de salud. Nuestro personal médico ya estaba informado y preparado para su llegada. Cuatro médicos lo esperaban y, al arribar, constataron que el alcalde ya no tenía signos vitales”, indicó.

Circunstancias del fallecimiento

De acuerdo con la información preliminar, el mandatario se encontraba en su finca, ubicada en el municipio de Chitaraque, junto a su esposa. Durante su caminata matutina, experimentó un dolor precordial, lo que alertó a su familia. Fue trasladado en su vehículo particular hasta el centro de salud de Santana, en un recorrido que tomó aproximadamente 10 minutos. No obstante, al momento de su llegada, ya no presentaba signos vitales.

Las causas del fallecimiento aún no han sido confirmadas oficialmente, aunque las primeras hipótesis apuntan a un evento cardíaco. “Lo que sabemos es que él realizaba su caminata rutinaria cuando presentó dolor precordial. Su esposa nos indicó que, en ocasiones, al caminar, manifestaba fatiga, y al parecer hoy ocurrió lo mismo, con consecuencias fatales”, agregó la gerente del centro asistencial.