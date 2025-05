El 21 de mayo será la audiencia de imputación contra Carlos Ramón González por caso UNGRD

La defensa de Carlos Ramón González confirmó que el exdirector del DAPRE no aceptará los cargos que le imputará la Fiscalía por su presunta participación en el entramado de corrrupción que desfalcó la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo - UNGRD-.

“Carlos Ramón no va a aceptar cargos, una persona inocente no acepta cargos, no va a tener ninguna justicia negociada con la Fiscalía porque no tiene nada que decir de nadie, no conoció hechos delictivos, no patrocinó, no aconsejó, no dio ninguna orden, principio de oportunidad absolutamente descartado”, aseguró el abogado Iván Cancino en diálogo con Caracol Radio.

Al alto exfuncionario del gobierno de Gustavo Petro le serán imputados los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.

La audiencia se realizada el próximo 21 de mayo a las 9:00 a.m, ante el Tribunal Superior de Bogotá.

Habría ordenado el pago de millonarios sobornos a los expresidentes del Congreso

El exdirector del Dapre y del DNI, fue señalado por la Fiscalía como el líder que, a través de Olmedo López, ordenó el desvío de contratos de la UNGRD, para sobornar a congresistas y que votaran en favor de las reformas sociales del Gobierno.

“Entre el 18 y el 21 de septiembre de 2023, Carlos Ramón González, entonces director del Dapre, le solicitó contratos por 60.000 millones para Iván Leónidas Name Vásquez y por un poco más de 10.000 millones de pesos para Andrés David Calle Aguas. Contratos que posteriormente se cambiaron por 3.000 millones de pesos en efectivo para Name Vásquez y mil millones de pesos en efectivo para Calle Aguas. Función que fue trasladada por Olmedo López a Sneyder Pinilla para la consecución de los recursos”, señaló la Fiscalía en su momento.