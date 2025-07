Primer semestre de 2025 cerró con 340 crímenes en Magdalena, aquí los móviles y análisis de DD.HH

Santa Marta

¿Un laboratorio de violencias? La respuesta a este interrogante se le da con el número de homicidios reportados durante el primer semestre de 2025, que cerró con 340 casos, sin contar los hechos sucedidos durante los primeros días del mes de julio.

Según lo dicho por el defensor de derechos humanos y también miembro de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Phdal, Lerber Dimas, el Magdalena durante este periodo fue un laboratorio de violencias y de parapolítica, toda vez que la realidad incidió de manera drástica.

Las cifras, contrastadas con Medicina Legal, revelan que Santa Marta contabilizó 89 asesinatos; Ciénaga 57, Zona Bananera con 46; Fundación reportó 33 y Aracataca 21, eso sin contar el resto de municipios.

LOS MÓVILES Y ANÁLISIS

Lerber Dimas afirmó que los lugares de incremento de homicidios estaban anunciados: Santa Marta con su eterna disputa EGC y ACSN., igualmente el corredor Puebloviejo-Ciénaga-Zona Bananera.

“También hay homicidios por robos e intolerancia, pero no son proporcionales al número que deja la confrontación; es decir, no alteran mucho los resultados. Le sigue el corredor de El Retén-Aracataca-Fundación-Algarrobo, con incidencia en Pivijay. 88 homicidios y finalmente, el naciente conflicto entre Los Carperos y el EGC., que en Sitionuevo-Palermo, deja 10 homicidios. Esto quiere decir que el Magdalena tiene al menos tres conflictos activos, lo cuál es un retroceso enorme en la política de seguridad que se debió implementar, pero ocurre que aquí pasan y pasan las cosas y no hay responsables", dijo.

Recordó, además, que la Procuraduría en su boletín 494 de 2025, alertó sobre la escalada de violencia, pero mientras esto no llegue a sanciones disciplinarias no va a pasar nada, de hecho, “ya nadie recuerda este anuncio de apenas hace un mes”.