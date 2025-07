Presunto feminicida de Jennifer Ortega podría recobrar la libertad: esto dice la familia de la mujer

La familia de Jennifer Paola Ortega calificó como “decepcionante” la posibilidad de que un juez pueda conceder la libertad al presunto feminicida. En el Juzgado Primero Penal del Circuito de Sabanalarga reposa una solicitud por vencimiento de términos presentada por la defensa de Alfonso Ramiro Gómez Mendoza, señalado como el responsable del feminicidio de Ortega Vega.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Cabe recordar que la mujer fue hallada sin vida y con signos de asfixia mecánica el pasado 15 de octubre de 2024, dentro de una vivienda en el municipio de Repelón.

Días después, las autoridades detuvieron a Gómez Mendoza en Santa Marta, identificado como el principal sospechoso del crimen. El sujeto permaneció internado en una clínica tras provocarse varias quemaduras, y, una vez trasladado al Atlántico, la Fiscalía le imputó el delito de feminicidio agravado, el cual no aceptó.

“Estamos decepcionados”

Yulieth Ortega, hermana de la víctima, expresó su “decepción” ante la solicitud de libertad por vencimiento de términos realizada por el abogado defensor del presunto feminicida.

Más información Secretario del Interior del Atlántico confirma avances en diálogos con alias Castor y Digno Palomino

Ella sostuvo que los plazos legales no están vencidos y criticó lo que considera una estrategia de dilación por parte de la defensa de Gómez Mendoza.

“Estamos un poco decepcionados, por decirlo así, aunque los términos no están vencidos. Y el juez lo que estudiará será la solicitud que hizo el abogado, pero las matemáticas no se equivocan. Las matemáticas son muy claras y, ante los ojos de Dios, debe haber una transparencia por parte del señor juez. La solicitud del abogado defensor no es real porque está sacando unas cuentas que no corresponden”, dijo la mujer.

Más información Lío de pasaportes provoca la renuncia de la canciller Laura Sarabia

Yulieth agregó que este jueves, a la 1:30 de la tarde, se realizará una diligencia relacionada con el proceso de su hermana, y que el próximo 7 de julio continuará la audiencia preparatoria de juicio contra el presunto feminicida.

Alfonso Ramiro Gómez Mendoza permanece detenido en la Estación de Policía de Sabanalarga. El pasado 22 de mayo, movimientos que defienden los derechos de las mujeres realizaron una protesta frente al edificio Manzur, sede de la Seccional Atlántico de la Fiscalía, para exigir celeridad en este proceso.