Laura Sarabia renuncia a la Cancillería: “Colombia si puede ser potencia de vida”

La canciller Laura Sarabia confirmó su renuncia al Ministerio de Relaciones Exteriores, luego de que se desatara una fuerte controversia por la prórroga del contrato con la firma Thomas Greg & Sons para la expedición de pasaportes durante los próximos 11 meses.

Sarabia, quien ha sido una figura central dentro del Gobierno del presidente Gustavo Petro desde el inicio de su mandato, publicó una carta en su cuenta de X explicando las razones de su salida.

En ella, sostuvo que en los últimos días se han tomado decisiones con las que no está de acuerdo y que, por coherencia personal y respeto institucional, no puede respaldar.

“En los últimos días se han tomado decisiones que no comparto y que, por coherencia personal y respeto institucional, no puedo acompañar”, escribió Sarabia, sin hacer mención directa al polémico contrato de pasaportes.

Laura Sarabia recordó en su carta que ha acompañado al mandatario desde varios cargos de alta confianza: fue jefa de gabinete, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), directora del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y más recientemente, canciller.

“La parte más importante de mi vida pública ha transcurrido a su lado”, le dijo al presidente en la carta. “Nos hemos conocido en las buenas y en las no tan buenas, y en ese recorrido fortalecimos una relación basada en la confianza, la franqueza y una idea que usted me enseñó: que la lealtad es, ante todo, cuidar del otro”.

Presidente Gustavo Petro y Laura Sarabia Ampliar

Además insistió en que su renuncia no obedece a una diferencia menor ni a un tema de orgullo, sino a una “reflexión profunda” motivada por su conciencia, su visión del ejercicio del poder y su responsabilidad con el país.

Aunque evitó confrontaciones directas, Sarabia dejó entrever que su renuncia responde a un desencuentro de fondo con decisiones que marcarían el rumbo del Gobierno en esta etapa. Lo hizo con un tono emocional, pero firme:

“No se trata de quién tiene la razón. Se trata de un rumbo que, con todo el afecto y respeto que le tengo, ya no me es posible ejecutar”, señaló.

“Mi renuncia es el resultado de una reflexión profunda, motivada por la responsabilidad que siento con mi conciencia, con el país y con la forma en que entiendo el ejercicio del poder público”.

Finalmente, expresó su deseo de que el presidente logre un cierre de gobierno exitoso y reiteró su disposición al diálogo y al debate respetuoso desde otros espacios.