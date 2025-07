Esto es lo que debe pasar para que Sergio Ramos se encuentre con Real Madrid en el Mundial de Clubes

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, manifestó este lunes el deseo de reencontrarse con Sergio Ramos, su excompañero y ahora defensa del Monterrey, en los cuartos de final del Mundial de Clubes, aunque destacó que primero hay que mantener concentración máxima “contra un grande del fútbol europeo como el Juventus”.

Para que esto ocurra, el cuadro español deberá vencer a la Juventus en el Hard Rock Stadium, mientras que los mexicanos deberán hacer lo propio frente al Borussia Dortmund. Ambos partidos se jugarán el martes primero de julio.

Palabras del técnico del Real Madrid

“Primero ganar, pero con Sergio hemos tenido muchos partidos juntos, mucha amistad, me alegra que siga rindiendo con esa edad y sobre todo que tenga esas ganas de seguir jugando. Y ojalá podamos vernos en cuartos”, dijo Xabi Alonso en la rueda de prensa previa al partido de Miami contra la Juventus.

El técnico madridista destacó que ya es “todo o nada”, aunque negó que el duelo contra Juventus sea una primera prueba fundamental en su gestión: “Es un partido muy importante porque es una competición diferente, sabemos lo decisivo que es, pero no es la primera prueba muy importante”.

Balance es muy positivo de Xabi Alonso

“Estoy contento, con ganas. Me recuerdan muchas concentraciones como jugador. Hay muchas cosas que no cambian, porque es gestionar jugadores, personas, establecer relaciones personales, que son lazos de confianza. Nos está permitiendo acelerar esas relaciones con los jugadores, desayunas con ellos, comes con ellos, cenas con ellos”, aseguró.

¿Mbappé jugará?

Para la cita con Juventus, Xabi Alonso recuperará con toda probabilidad a Kylian Mbappé, que se perdió los tres primeros partidos del Mundial de Clubes por una gastroenteritis aguda: “Está bien, vamos hablando, se encuentra mucho mejor, mañana por la mañana vamos a hablar para tomar la última decisión”.

Sobre el Mundial de Clubes y las críticas del torneo

“No es mi sensación. No estamos pensando demasiado ni en el medio ni en el largo plazo. No tiene tiempo eso en nuestras conversaciones. Nuestra conversación está en el Mundial, ya tan solo la ‘Juve’ es lo que tenemos en la cabeza”, manifestó.

Finalmente, para que Xabi Alonso se vuelvan a reencontrar con Sergio Ramos en un terreno de juego, Real Madrid dejará dejar en el camino a Juventus y Monterrey, equipo del defensor, tendrá que ganarle a Borussia Dortmund.