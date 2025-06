Mundial de Clubes FIFA 2025: Estos serán los partidazos en octavos de final

Atrás quedó una apasionante fase de grupos del Mundial de Clubes 2025, bajo el nuevo formato de 32 clubes que ha seducido a una gran parte de los aficionados del fútbol. El certamen, en la previa, parecía no tener tanta fuerza en los seguidores, pero fue cobrando importancia con el paso de los buenos partidos que hubo.

Estos son los futbolistas colombianos clasificados a los octavos de final del Mundial de Clubes 2025

La primera instancia dejó en el camino a equipos eliminados de la talla de River Plate, Boca Juniors, Porto o Atlético de Madrid. Por su parte, sorprendió que clubes como Inter Miami, Al Hilal o Monterrey, lograran el pase a la fase de los mejores 16.

Los últimos en sellar su clasificación a octavos de final, fueron justamente los integrantes del Grupo H, Real Madrid y Al Hilal de Arabia Saudia. El cuadro español superó a Red Bull Salzburgo de Austria, mientras que el conjunto saudí venció al Pachuca.

Clasificados a octavos de final

- Flamengo (Brasil)

- Bayern München (Alemania)

- Manchester City (Inglaterra)

- Juventus (Italia)

- Botafogo (Brasil)

- Paris Saint-Germain (Francia)

- Inter Miami (Estados Unidos)

- Palmeiras (Brasil)

- Benfica (Portugal)

- Chelsea (Inglaterra)

- Borussia Dortmund (Alemania)

- Fluminense (Brasil)

- Inter de Milán (Italia)

- Monterrey (México)

- Real Madrid (España)

- Al Hilal (Arabia Saudita)

Fechas y horas de los cruces de octavos de final

*Todos los horarios corresponden a Colombia

Sábado, 28 de junio

- Palmeiras vs. Botafogo, 11:00 a.m., Filadelfia, Lincoln Financial Field

- Benfica vs. Chelsea, 3:00 p.m., Charlotte, Estadio Bank of America

Domingo, 29 de junio

- PSG vs. Inter Miami, 11:00 a.m., Atlanta, Estadio Mercedes-Benz

- Flamengo vs. Bayern München, 3:00 p.m., Miami, Estadio Hard Rock

Lunes, 30 de junio

- Inter de Milán vs. Fluminense, 2:00 p.m., Charlotte, Estadio Bank of America

- Manchester City vs. Al Hilal, 8:00 p.m., Orlando, Estadio Camping World

Martes, 1 de julio

- Real Madrid vs. Juventus, 2:00 p.m. Miami, Estadio Hard Rock

- Borussia Dortmund vs. Monterrey,8:00 p.m. Atlanta, Estadio Mercedes-Benz

