Mosquera Marmolejo sobre posible retiro de Hugo Rodallega: “Él sabe que todo tiene su momento”

Independiente Santa Fe levantó el trofeo de la Liga colombiana por décima vez en la historia, tras vencer a Independiente Medellín en la final 1-2, luego de haber igualado sin goles en el juego de ida en Bogotá. Hugo Rodallega y Harold Santiago Mosquera anotaron los goles de la victoria, mientras que Francisco Fydriszewski anotó para ‘El Poderoso’.

Independiente Santa Fe/Getty Images. / Long Visual Press Ampliar

El conjunto Cardenal finalizó el semestre con gran actuación de algunos de los integrantes del plantel, como son los casos del portero Andrés Mosquera Marmolejo y Hugo Rodallega, quien recibió la bota de oro por ser el goleador del campeonato con 16 tantos.

Le puede interesar: Hugo Rodallega gana el Botín de Oro en Colombia: así quedó la tabla de goleadores de la Liga 2025-I

Hugo Rodallega pensaba retirarse tras la final con Medellín

En el caso de Rodallega, el delantero brindó declaraciones tras la victoria en Medellín, donde reveló: “No sé si dar un paso al costado. Dije que si éramos campeones me retiraba, pero mi familia y compañeros me dicen que no, que ahora vamos por más…vamos a ver", afirmó tras la consagración de la décima estrella para Independiente Santa Fe.

Hugo Rodallega/Getty Images. / Long Visual Press Ampliar

Sin embargo, como el jugador bien menciona, los compañeros del equipo le han manifestado a la figura su deseo de que continúe, considerando que ahora, el conjunto capitalino disputará la Copa Libertadores en 2026.

Mosquera Marmolejo se refirió a Rodallega

Otro de los artífices del título Cardenal es Andrés Mosquera Marmolejo, portero y pieza clave del equipo durante el semestre, pues en varios compromisos evitó la caída de su arco, convirtiéndose en una de las principales figuras del campeonato. En zona mixta del estadio Atanasio Girardot, Marmolejo se refirió al tema del posible retiro de Rodallega, y mencionó:

¿Va a dejar retirar a Rodallega?

Noticia relacionada: Jorge Bava se acordó de Pablo Peirano en el título de Santa Fe por Liga: “Esto también es de él”

“Él sabe que todo tiene su momento. Ahorita disfrutarlo mucho. Pasar este momento con la familia. Estar en este lugar son sentimientos encontrados”, declaró.

¿Cuál fue la clave de Santa Fe?

“El equipo, la humildad. Todo lo que se habló, lo tomamos a favor, lo que se dijo, nos ayudó levantarnos del momento que habíamos pasado. Tuvimos momentos duros, la partida de un cuerpo técnico, derrotas inesperadas; y hoy estamos aquí, con humildad, sabiendo que nos habíamos propuesto esto, y el equipo sabía que lo iba a conseguir”, explicó el arquero de Independiente Santa Fe.

¿Qué siente al celebrar ante su ex equipo?

Independiente Santa Fe/Getty Images. Ampliar

“Aquí viví momentos bonitos, duros, derrotas, desilusiones. Pero hoy defiendo otra camiseta, en otro lugar, y lo disfruto de esa manera” afirmó Marmolejo.

Mensaje para la hinchada de Santa Fe

“Que lo disfruten, esto es para ellos. Gracias por todo el cariño y el aguante”, declaró Mosquera.

También le puede interesar: Alejandro Restrepo y su dolor tras perder la final con Santa Fe: “Estamos igual que la hinchada”

¿Hugo Rodallega es el mejor ‘9′ de la Liga?

“Hugo es un trabajador, a su edad meter 16 goles en un semestre no es fácil. Incluso en el calentamiento sufrió una molestia en el aductor, lo vi preocupado en el camerino. Pero no se salió, y hoy Dios lo bendice con un título”, finalizó el portero de Independiente Santa Fe.

Rendimiento de Andrés Mosquera Marmolejo en Liga Colombiana 2025-1: