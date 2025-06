Jorge Bava se acordó de Pablo Peirano en el título de Santa Fe por Liga: “Esto también es de él”

Independiente Santa Fe se coronó campeón de la Liga Colombiana 2025-1 tras vencer 1-2 a Independiente Medellín en la gran final disputada en la capital de Antioquia. El León levantó su décimo trofeo en el campeonato doméstico tras haber perdido las anteriores 3 finales disputadas frente a Bucaramanga, Tolima y su clásico rival, Millonarios. Cabe mencionar que el partido de ida, en Bogotá, finalizó 0-0.

Jorge Bava, entrenador Santa Fe, se unió al equipo el 27 de marzo, y dirigió su primer encuentro ante Deportivo Pasto en la fecha 12 de la Liga, en una cita que finalizó -1-1 en Bogotá. Durante el semestre sumó 8 victorias, 5 derrotas y 3 empates, en los que marcó 19 goles y recibió la misma cantidad, incluida la goleada 6-1 en contra, padecida con Alianza de Valledupar, en la última jornada del ‘todos contra todos’.

Luego de la consagración, el director técnico uruguayo otorgó detalles acerca de la estrella alcanzada con Independiente Santa Fe, y lo que esto representa para su grupo de jugadores. Además, tuvo tiempo para enviarle un mensaje al anterior técnico del ‘León’, Pablo Peirano.

A continuación, las declaraciones del entrenador uruguayo, que es el número 75 que pasa por el banquillo cardenal.

Palabras de Jorge Bava tras salir campeón en Santa Fe

¿Cuál fue la clave para remontar?

“Hicimos un gran partido, empezamos a crecer con pelota, posterior al gol de Medellín. Una parte la veníamos haciendo bien, que era la defensiva y anular al rival; de repente estábamos ansiosos a la hora de llegar al gol. Esa fue la única equivocación que tuvimos”, explicó el entrenador.

¿Cómo resume el tiempo que ha estado al mando de Santa Fe?

“Fueron 3 meses muy intensos, porque agarramos al equipo conformado, me quiero acordar de Peirano en este momento. Esto también es de él” agregó Bava.

“De Pacho, que me puso una presión bárbara porque no paraba de ganar. Yo lo miraba desde Uruguay antes de viajar y digo, ‘pará Pacho, porque no me dejas margen para mejorar esto’, pero para ellos, a todo el staff, los analistas, que en todo momento nos brindaron información. Y para mí la información es poder, poder para tomar mejores decisiones. Era un riesgo grande para mí, venir a un club tan grande, agarrarlo a mitad de camino y demás”, declaró el técnico del ‘León’.

¿El planteamiento salió como usted quiso?, o ¿Medellín le brindó facilidades?

“En gran parte fue planteamiento, los jugadores fuero los artífices que lo llevaron a cabo. Cabe destacar que el rival tiene claro a lo que juega, y esto enaltece mucho más la victoria, porque DIM tiene un equipazo, juegan muy bien, están muy bien trabajados, se nota. Eso es mérito de mis jugadores, que vencieron en una final a un rival muy duro, de los mejores que vi en este corto tiempo que llevo. Muy aceitado, con piezas fundamentales para el esquema que usa el profe”, finalizó el técnico Jorge Bava.