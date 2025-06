Jorge Bava envió emotivo mensaje a Peirano y Pacho López, tras consagrarse campeón con Santa Fe

Independiente Santa Fe se consagró campeón de la liga colombiana, luego de vencer 1-2 al Independiente Medellín en la gran final del primer semestre. Los cardenales triunfaron en el Atanasio Girardot gracias a las anotaciones de Harold Santiago Mosquera y Hugo Rodallega.

Con esta victoria, el León sumó el décimo título liguero de su historia y de paso agudizó la crisis del DIM, que suma ya cuatro finales perdidas de manera consecutiva. Al equipo antioqueño definitivamente no se le da y acumula 9 años de sequía absoluta.

Declaraciones de Jorge Bava, tras el título con Santa Fe

Finalizado el partido en Medellín, el entrenador Jorge Bava se mostró sumamente emocionado por el título de Liga, teniendo en cuenta que lleva tan solo tres meses en el cargo. Agarró el equipo en la fecha 12 del todos contra todos y a pesar de las críticas y los fuertes golpes, terminó llevándose el premio mayor.

Es por esto que agradeció a todos los integrantes del plantel e incluso recordó tanto a su compatriota Pablo Peirano como al interino Pacho López, quienes lo antecedieron en el cargo de director técnico.

“Fueron 3 meses muy intensos, porque agarramos al equipo conformado. Me quiero acordar de Peirano en este momento. Esto también es de él... De Pacho, me puso una presión bárbara porque no paraba de ganar. Yo lo miraba desde Uruguay antes de viajar y digo, ‘pará Pacho, porque no me dejas margen para mejorar esto’”, expresó.

Peirano, actualmente en Nacional de Uruguay, fue subcampeón del campeonato local en el Apertura 2024 y este año dirigió en apenas siete oportunidades, hasta que cayó eliminado en fase previa de Copa Libertadores y fue sustituido. Por su pate, López asumió el interinato y logró un increíble rendimiento de seis victorias y una sola derrota.