Hugo Rodallega dejó atrás la idea de retirarse en Santa Fe, tras ganar la Liga: emotiva declaración

¡Independiente Santa Fe sigue de fiesta! El cuadro bogotano consiguió su tan anhelada décima estrella en el fútbol colombiano, luego de vencer 1-2 al Independiente Medellín en el Atanasio Girardot. A pesar del tempranero tanto del conjunto antioqueño, Harold Santiago Mosquera emparejó rápidamente la historia y Hugo Rodallega, sobre el final, terminó de sellar el triunfo.

Este lunes 30 de junio, sobre las 11 de la mañana, el plantel cardenal arribó a la capital del país. En medio de una gran cantidad de aficionados, el grupo se dirigió al Parque Simón Bolívar, en donde se llevaron a cabo los festejos del título.

🦁⭐️ ¡Locura en Bogotá! Miles de hinchas de Santa Fe acompañan la caravana del equipo rumbo al Parque Simón Bolívar. https://t.co/v6Dg5K0r6q pic.twitter.com/zIfFc9tIke — Caracol Deportes (@CaracolDeportes) June 30, 2025

¿Hugo Rodallega se va a retirar del fútbol profesional?

Una vez finalizado el evento en la capital del país, Hugo Rodallega atendió a los medios de comunicación. Allí le preguntaron al experimentado delantero si efectivamente iba a retirarse del fútbol profesional, luego de que él mismo revelara en el Atanasio Girardot que si era campeón diría adiós.

Pues bien, en un primer momento Hugo sentenció lo siguiente: “Dentro de poquito cumplo 40 y es una edad como para pensar en el retiro. Yo ya lo he pensado, lo he meditado. Dije que si era campeón me retiraba, pero los compañeros no quieren que eso pase. Ellos me dicen que no, que nos queda otro semestre, que vamos a buscar pelear otro título, me hablan de la Libertadores. ¿Yo qué quiero? Los resultados, como ser goleador y ser campeón, me impulsan a pensar en que puedo seguir, en que todavía tengo fútbol para brindarle a mis compañeros, a Independiente Santa Fe y al fútbol colombiano. Vamos a ver qué pasa en los próximos días".

Ahora bien, después admitió que le gustaría ser el “cuarentón de la Libertadores”, debido a que el tema internacional es otro objetivo que tiene pendiente y confía en su capacidad goleadora para seguir destacando.

Finalmente, el vallecaucano se dejó llevar del momento efusivo y echó a un lado la idea del retiro: “Vamos a ver qué se decide, pero yo creo que lo más seguro es que sí continúe porque no voy a abandonar el barco ahora mismo”. Hay Rodallega para rato en Independiente Santa Fe.

