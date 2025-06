Hugo Rodallega: “Le dije a mi familia que si éramos campeones, quizás era momento de retirarme”

Hugo Rodallega, goleador y gran figura de Santa Fe en la consecución de la décima estrella, reveló, tras la final ante el Deportivo Independiente Medellín, que había planteado retirarse del fútbol si era campeón de la Liga con el cuadro Cardenal.

En diálogo con Win Sports, el vallecaucano manifestó que su familia le ha insistido que siga compitiendo a nivel profesional. Por ahora celebrará y más adelante pensará en qué decisión tomar sobre su futuro inmediato.

¿Qué dijo Rodallega?

Sobre el retiro

“Yo les había dicho, no sé si lo voy a cumplir, quizás yo quisiera dar un paso al costado para que los jóvenes también tengan más oportunidad. La familia no me ha dejado, mi hijo me dice que siga, que siga luchando. Yo les dije que si éramos campeones quizás era el momento de retirarme, pero estoy seguro que ellos me van a decir que no, ya varios me han dicho que no, que ya viene Copa Libertadores, vamos a ver qué pasa, por ahora vamos a celebrar”.

Premio a jugador de la final

“Lo recibo con mucha humildad, este premio es a la figura del partido, la gente lo escoge, somos 40 guerreros acá, junto al cuerpo técnico lo hemos trabajado. Yo soy un tipo que me esfuerzo mucho a diario, siempre quiero ganar y hoy Dios nos premia, estoy muy feliz”.

Mensaje a los hinchas

“Quiero hacer una mención especial, hoy estamos acá en el Atanasio, pero estamos muy seguros que la gente en Bogotá, el hincha de Santa Fe, en Bogotá o en cualquier ciudad de Colombia o en cualquier país del mundo, están celebrando y están felices por nosotros”.

Jugó lesionado

“Yo desde el calentamiento, ya sentía algo en el aductor, le dije al doctor y la idea era no jugar, pero al final yo dije ‘no me salgo, voy hasta el final, de aquí me sacan solo cuando yo diga’, como si yo mandara, ahora es momento de celebrar, ya tendré tiempo de recuperarme. Estoy seguro también de que voy a hacerme una cirugía en el tabique, en el choque contra Millonarios me fracturé, solo que no quisimos decir nada para poder jugar los dos partidos de la final, son heridas de guerra, hoy ya es tiempo de sacar a relucir todo y que la gente de Santa Fe disfrute hoy”.

¿Cuántos goles hizo Rodallega en esta Liga?

Hugo Rodallega fue el goleador de la Liga 2025-I con un total de 16 tantos, cinco más que su principal perseguidor, Dayro Moreno. En la recta final del campeonato, entre cuadrangulares y finales, el vallecaucano convirtió seis anotaciones.