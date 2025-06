Tressor Moreno dejó de ser hincha del Medellín, tras perder con “el peor Santa Fe que he visto”

Independiente Medellín volvió a caer en una final de Liga Colombiana. En esta oportunidad, el cuadro antioqueño no logró sacar provecho de la localía en el Atanasio Girardot ni del tempranero tanto de Francisco Fydriszewski y terminó cayendo con Independiente Santa Fe por 1-2.

Con esta ya son cuatro las finales que el DIM ha perdido de manera consecutiva y con ello el sueño de la séptima luce cada vez más lejano. Justamente, uno de los aficionados más afectados por la derrota fue Malher Tressor Moreno, quien se despachó con un certero mensaje a través de redes sociales.

Duro mensaje de Tressor Moreno contra el Medellín

A través de su cuenta de Instagram, Tressor Moreno apuntó duramente contra los jugadores del Independiente Medellín por su falta de actitud a lo largo de la gran final y se puso del lado de la gente que abandonó el Atanasio Girardot con desilusión y tristeza. Incluso, su enojo lo llevó a decir que no sería más hincha del DIM, debido a que perdió frente al “peor Santa Fe que he visto”.

“Hoy creo que la decepción de este equipo rebosa cualquier cosa. El peor Santa Fe que he visto. Malo x todos lados le hacen dos goles a Medellín!! La verdad hoy ya dejé de ser hincha porque no puedo soportar el dolor de la gente y sobre todo de la gente que paga una boleta tan cara y ver que los jugadores no ponen lo que deben de poner. Tengo una rabia ni la HP, nada más qué decir”, escribió.

Y continuó: “Hoy ustedes jugadores del Medellín, me tienen decepcionado porque no tienen los huevos necesarios para hacer a un club importante y lo puedo entender. Pero el fútbol no miente y esa es mi frustración porque no tienen huevos para hacer de este club algo grande. Mírense y sobre todo decidan irse los que no son capaces. Dios los bendiga y no vuelvan nunca más. Respeten lo que se llama CLUB si saben qué es eso. ¡¡Váyanse todos y vuelvan los que tengan huevos!! Serán el 30%“.

Finalmente, reiteró su idea en que “dejé de ser hincha del Medellín”, por cuenta del “irrespeto que (los jugadores) tuvieron con los hinchas y con toda la hinchada”. Incluso advirtió que dicha derrota ante Santa Fe “no se los perdona nadie”. “Respeten a una hinchada como es Medellín. No vuelvan”, cerró.

