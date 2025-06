Jaime Vargas Giraldo, 100 años de amor al café desde Montenegro en el Quindío

Armenia

La historia está en el Quindío, donde un cafetero cumplió 100 años de edad, todos dedicados al café donde resalta la importancia de no dejar perder la tradición cafetera.

En el municipio de Circasia, en el coliseo del colegio Libre de Circasia en el Día Nacional de Cafetero en la fiesta del caficultor entregaron varios reconocimientos a cafeteros destacados de Circasia y Montenegro.

A don Jaime Vargas Giraldo, lo homenajearon porque está con cumpliendo 100 años de edad con el reconocimiento al mérito cafetero, en Caracol Radio Armenia hablamos con don Jaime “a Caracol un millón de gracias por darme la oportunidad de saludar al pueblo colombiano y especialmente a los cafeteros de Colombia y del mundo.

¿Desde cuándo es usted cafetero y cómo tiene esa avena cafetera?

Toda una vida. Toda una vida porque soy campesino, montañero de tiempo completo y de origen cafetero 100%.

¿Qué ha significado para usted el café?

Lo que ha significado lo que es mi vida, he vivido del café y he luchado por el gremio cafetero toda la vida, pero a título personal, la misión principal era educar a mi familia que tuviera la educación que yo no tuve.

¿Qué tanto ha cambiado la caficultura?

Un cambio total, porque la caficultura ahora 100 años no se tenía en cuenta para nada. El campesino era mirado como como algo muy muy insignificante. Y hoy en día el campesino se mira como una persona de lo más respetable porque es el origen de la comunidad.

¿Cuál es el secreto para estar tan vigoroso usted con 100 años?

El amor, el amor y la paz. Que yo amo a todos los que están a mi alrededor. Y una paz total para todo el mundo y especialmente quiero tener una paz total, no tener problemas con nadie, tratar de servir, pero la intención mía toda una vida ha sido tratar de servir.

Don Jaime tuvo 12 hijos y lleva 75 años de casado ¿y cuál es la clave para 75 años de casado?

El amor, el amor, la paz, la tolerancia, la fe, la esperanza de vivir y de luchar por un día mejor.

Sus hijos han seguido con la tradición del café

Natural, los hijos todos le ha gustado el café y viven del café y dependen del café y todo relacionado con el café. Ninguno le ha dado la espalda al gremio cafetero.

¿Cuántas tazas de café se toma usted hoy en día?

Yo tomaba anteriormente cuando tenía otra edad me tomaba 10, 15, 20 tintos al diario. Pero ya por la edad ya tomo más poquito porque 100 son 100.

María Teresa Vargas, hija de don Jaime

Yo le iba a contar porque mi papá ha durado tanto, porque no da consejos, no se mete en la vida de nadie. dice que a duras penas vive la vida de él para meterse en la de otras, Ese es un secreto. ¿Y ustedes han seguido con el tema? ¿Usted me está diciendo que se toma cuántas tazas? Ay, como 50. Sí. ¿Heredaron lo del café de su papá? Claro. Claro que sí, ahí nos tiene trabajando.

Don Jaime, ¿cómo ha sido mantener las fincas, el café y que sus hijos hayan seguido con este legado?

Por el cariño, por el amor. por el café, entonces ellos el cariño que yo he tenido y el amor por el café se lo he transmitido o a mis hijos, les ha parecido una cosa razonable, respetable y de ejecutar.

¿Le hace le hace falta estar en los cafetales o todavía va?

Cada que tengo la oportunidad voy, ni más faltaba, porque a pesar de los años uno no deja de pensar en el caso mío. Y entonces las épocas pasadas fueron muy grandiosas y la cual es maravillosa.

¿Disfruta este evento que realizan para el Día del Caficultor?

Maravilloso, me parece extraordinario y a Faber Buitrago muy agradecido porque es un emprendedor y un representante muy muy ejecutivo de los cafeteros.

¿Qué mensaje enviar para que el café siga siendo tan importante para el Quindío, Colombia y el mundo?

No abandonarlo, no descuidarlo, con mucha fe, con mucha esperanza porque del café es el patrimonio más grande que ha tenido Colombia desde su inicio porque Colombia ha sido reconocido mundialmente por el café y eso no lo podemos descuidar ni abandonar. Gracias a ustedes que me han dado esta oportunidad y a aprovecho la oportunidad de que mi gran amigo que respeto profundamente Faber, porque es uno de los luchadores grandes que ha tenido el Quindío en beneficio de los cafeteros.