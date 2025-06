“No sé porqué el ELN me quiere matar, si yo soy bolivariano”: Petro

Cúcuta

Durante el encuentro que sostuvo el presidente Gustavo Petro con los cebolleros de la Provincia de Ocaña en Norte de Santander el jefe de Estado reveló un encuentro de la guerrilla del Eln en la frontera y las intensiones de ese grupo ilegal de atentar contra su integridad.

El mandatario manifestó que “el ELN se hizo una reunión por ahí en Patios, cerca a Cúcuta, del otro lado de la frontera y dijo que el presidente de la República es de la CIA, Central de Inteligencia American, que de la CIA ni que carajos quieren es entonces argumentar porque me buscan para matarme. Yo soy bolivariano y Bolívar nunca perteneció a la CIA incluso nunca quiso ser ciudadano de Estados Unidos le importó un comino eso. Dijo que había que tener cuidado con ellos, al contrario y que nos debíamos unir nosotros los latinoamericanos. Y los latinoamericanos aqui cerca somos colombianos y venezolanos, por eso no quise cerrar la frontera, una frontera abierta nos da peligros pero también oportunidades”.

De otra parte manifestó que a través del Conpes atenderá la región del Catatumbo y que bajo esta figura se superara desmonte de decretos de conmoción interior

“Yo voy hacer aprobar en el Conpes, ojo con esa palabra, no es con el consejo de ministros, el Pacto Catatumbo, bien definido, las vigencias futuras, se aprueban con Conpes”.

Y advirtió que “si las vigencias futuras no las tumba el próximo gobierno cualquiera que sea, ojalá siga este programa, si hay contrato para hacer las cosas. Contrato para la carretera, contrato para la universidad, contrato para la productividad, contrato incluso del estado de la producción”.

“Aquí el Estado debe comprar producción y llevarla a territorio de hambre, porque el Catatumbo también tiene hambre” dijo Petro.

El jefe de Estado cuestionó al gobierno del ex presidente Juan Manuel Santos por la crisis vial del Catatumbo y dijo que “Santos tiene la culpa de esta violencia, porque ahora me critica, yo le tengo que decir desde aquí que se te ocurrió hacer una carretera solo desde Ocaña hasta Gamarra, dicen que para hacer una platica, no se si el pero si sus amigos, así no se hace la paz, esa carretera debió partir desde Tibú o de la frontera, y si se hubiera hecho desde el rio Magdalena pasando por la carretera al mar, creo que las condiciones del Catatumbo serian diferentes”.

El jefe de Estado cumplió una agenda en el municipio de Ocaña con la ausencia de las autoridades departamentales, y los alcaldes del Catatumbo, tan solo estuvo presente el anfitrión, el alcalde de esa población Emiro Cañizares.