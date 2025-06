“Yo nunca he estado marcado con este Gobierno”: expresidente Juan Manuel Santos

Colombia

El expresidente Juan Manuel Santos respondió a las versiones según las cuales es cercano al Gobierno del presidente Gustavo Petro. El exmandatario calificó dichos supuestos como un invento y señaló que no votó y ni apoyó a Petro.

“Yo nunca he estado marcado con este Gobierno. Eso es un invento de algunos. No apoyé a Petro, no voté por él, lo único que le pedí fue que implementara el acuerdo de Paz, cosa que no ha hecho”.

#POLÍTICA “Yo nunca he estado marcado con este Gobierno. Eso es un invento de algunos. No apoyé a Petro, no voté por él, lo único que le pedí fue que implementara el acuerdo de Paz, cosa que no ha hecho”, aseguró el expresidente Juan Manuel Santos (@JuanManSantos), sobre su… pic.twitter.com/uhiEuALlcN — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 25, 2025

A propósito, el exmandatario también indicó que su mayor preocupación es la falta de implementación del acuerdo de Paz. Aseguró que ni el Gobierno actual, ni el anterior, han cumplido con sus compromisos, a los cuales se refirió como constitucionales.

“A mi lo que más me preocupa en este momento es la falta de implementación del Acuerdo de Paz. Esa falta de implementación del acuerdo de paz ha generado muchísimos problemas entre ellos la seguridad, en muchas de las zonas, eso lo dijo inclusive Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, a raíz de lo que pasó en el Catatumbo”.

Mencionó incluso Santos que la crisis humanitaria y de seguridad que se registró en la región del Catatumbo fue consecuencia de las fallas con la puesta en marcha del acuerdo.

“Porque si uno lee el acuerdo de paz ahí está establecido todo un procedimiento para darle seguridad a esas zonas que fueron víctimas del conflicto, entonces si me preocupa mucho esa falta de implementación del acuerdo, todavía hay tiempo, pero lo que hemos no visto es voluntad del gobierno, ni del pasado ni de este”.

#POLÍTICA El expresidente Juan Manuel Santos (@JuanManSan) también cuestionó la falta de implementación del acuerdo de Paz por parte del Gobierno Petro.



Calificó como un “ridículo” la idea del presidente Petro de acudir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para advertir… pic.twitter.com/5SAAGvj66p — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 25, 2025

Por otro lado el exmandatario cuestionó la decisión del Gobierno de suspender la regla fiscal. Explicó que este es un mecanismo que permite recuperar el grado de inversión.

“La creación de la regla fiscal y las políticas que pusimos en práctica en ese momento nos permitió recuperar el grado de inversión. Eso bajó sustancialmente el costo del crédito para el país y para los colombianos, por eso veo con preocupación que estén ahora invocando una cláusula para no cumplir con la regla fiscal porque eso envía un mensaje que eventualmente se va a traducir en más altas tasas de interés”.