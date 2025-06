Corte admite tutela que busca garantizar licencia de maternidad para parejas del mismo sexo en Colombia

JUSTICIA

La Corte Constitucional admitió para su estudio una tutela que busca regular los derechos de las parejas del mismo sexo que quieren que se les otorgue una licencia homoparental, cuando el cuidador principal no es el padre biológico del bebé.

Las licencias homoparentales o parentales son aquellas licencias que se otorgan a parejas del mismo sexo, que tienen hijos ya sea por adopción o de forma biológica, acceder a las licencias de maternidad y paternidad, tal y como se que hace con las parejas heterosexuales.

En Colombia la Corte ya reguló a través de las Sentencia T-275 de 2022 los casos en los que hay un alquiler de vientre y el padre biológico es él el único que asume el cuidado del hijo recién nacido, no obstante, una situación diferente llegó al tribunal en el caso de que el padre no sea el biológico.

El caso concreto

La tutela que llegó a la Corte Constitucional la interpuso Diego Alejandro Jiménez Moreno contra Sanitas EPS y tuvo insistencia ante el alto tribunal por parte de la magistrada Paola Andrea Meneses y el magistrado José Fernando Reyes.

Diego y su pareja Julián acudieron a un proceso de gestación subrogada y suscribieron un contrato con una clínica especializada y una mujer gestante.

Resultado de este proceso nació su hijo Lorenzo, que es hijo biológico de su Julián. Sin embargo, desde el nacimiento del niño, Diego ha asumido de forma plena el rol de cuidador principal teniendo encenta que necesita atención especial por ser un “bebé canguro”.

Por esta razón, solicitó a su empleador ayuda para el reconocimiento de la licencia de maternidad en calidad de padre cuidador, no obstante, esto fue negado porque Sanitas EPS, negó la solicitud al no existir una normativa que permitiera reconocer dicha licencia en casos en que la gestación fue subrogada y el cuidador no es el padre biológico.

Diego acudió a una acción de tutela pues considera que se están vulnerando sus derechos fundamentales a la igualdad, al derecho a conformar una familia y el principio de interés superior de su hijo Lorenzo.

Según Diego, esto lo dejó en una situación de desprotección, basada en formalismos biológicos y legales que no reflejan una realidad afectiva y funcional de su familia.

La Corte Constitucional estudiará el caso

La Corte decidió seleccionar el tema por considerar que se trata de un asunto novedoso.

Además, indica el alto tribunal que es necesario pronunciarse sobre esa línea jurisprudencial y asimismo hay criterio subjetivo consistente en la urgencia de proteger un derecho fundamental.

El estudio de esta tutela quedó a cargo del magistrado Juan Carlos Cortés.