Habitantes del barrio La Concepción de Tunja denuncian abandono institucional tras inundaciones

Tunja

Tras las fuertes lluvias registradas este martes en la ciudad de Tunja, los habitantes del barrio La Concepción volvieron a enfrentar inundaciones, daños estructurales en sus viviendas y el desbordamiento de aguas residuales. La comunidad denuncia que, pese a las reiteradas emergencias, ninguna entidad del orden local, departamental ni nacional ha tomado medidas efectivas.

“Cada vez que llueve, nuestras casas se llenan de agua, material, gravilla y arena. Las calles se convierten en ríos, y ya muchas viviendas tienen filtraciones permanentes”, afirmó Marinela, una de las voceras del sector. “Hace casi tres años nos taparon una quebrada natural. Hemos tocado todas las puertas: alcaldía, Gobernación, Corpoboyacá, Unidad de Gestión del Riesgo... y nadie nos toma en serio”, denunció.

La situación se agrava por la falta de infraestructura adecuada. Según los vecinos, una tubería colapsada estaría causando la entrada de aguas negras y lluvias directamente a sus casas. Paola, residente del sector, aseguró que, aunque realizan impermeabilizaciones constantes, el agua sigue filtrándose. “Hay una alcantarilla en riesgo de colapsar. Urbaser nos dijo que no puede pasar por ese lado porque sus vehículos son pesados y podrían causar un daño mayor”.

Además del impacto material, los habitantes reportan afectaciones a personas vulnerables. “Aquí viven personas mayores y niños con discapacidad. Una vecina perdió sus animalitos porque el agua les tumbó el muro de su casa. Tardaron 20 días en poder sacar y secar sus enseres. Y lo peor es que ninguna autoridad viene a ayudar”, relató Yamile, otra vecina del sector.

Aunque han presentado derechos de petición, una tutela y han solicitado presencia institucional, la comunidad asegura que la única respuesta que reciben son visitas esporádicas que no se traducen en soluciones. “Lo que hacen es tomar fotos, levantar informes, y después no vuelven. Esto no puede seguir así”, afirmó un ex presidente de la Junta de Acción Comunal, quien también denunció que hubo licencias de construcción que agravaron el problema sin supervisión adecuada.

Ante esta situación, los habitantes de La Concepción no descartan realizar un plantón frente a la Alcaldía Mayor de Tunja para exigir respuestas. “Parece que solo así nos van a escuchar”, concluyó Marinela.