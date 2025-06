CAMILO estrena su nuevo sencillo: “MALDITO CHATGPT”

Camilo regresa con un nuevo e ingenioso tema de amor, “Maldito ChatGPT”, que cuestiona cómo tomamos decisiones.

Camilo se sumerge en el caos interno de amar a alguien que en teoría quizás “no tiene sentido”, y aun así elegir a esa persona con el corazón, incluso en contra de la “más sabia”. El tema mezcla honestidad e ironía, vulnerabilidad emocional con una narrativa imaginativa, y su tono se construye sobre la base sonora del característico estilo pop-folk de Camilo. Es poético, irónico y profundamente real.

En palabras del propio Camilo, compartidas en @camilo:

“Vivimos rodeados de respuestas rápidas. De fórmulas diseñadas para evitar el fracaso. De tecnologías que lo predicen y lo saben todo. De ideas sobre cómo se supone que debe verse el amor. Pero hay algo que no cabe en ninguna lógica. Ni en ninguna lista de requisitos. El amor no es un casting. El amor es algo que se siente. Y nada, ni nadie, puede sentirlo por nosotros.”

El video oficial, dirigido por Evaluna Montaner y Sebastián Andrade en El Taller Creativo en Miami. rinde homenaje al clásico de culto Office Space.

En el visual, Camilo se sumerge en una oficina oscura y sin ventanas, rodeado de caos: papeles por el suelo, post-its en las paredes y preguntas existenciales sobre su relación llenando tanto el aire como la pantalla de su computadora. En un momento, Camilo incluso “nada” sobre una fotocopiadora, atrapado en un bucle de indecisión. Y ese momento queda inmortalizado en la portada oficial del sencillo.

Camilo pide claridad, incluso por respuestas de ChatGPT, que supuestamente lo conoce mejor que él se conoce a sí mismo. Sin embargo, continúa buscando respuestas: consultando una bola mágica 8, un adivinador de dedos y deshojando una flor. La canción habita en esa tensión — entre saber y no saber qué es real y verdadero.

En el centro de la letra, Camilo se pregunta si su amor desafía la compatibilidad, la razón y los consejos bienintencionados de cualquiera (o de cualquier cosa), incluida la inteligencia artificial. El título, en tono irónico, también cuestiona de forma lúdica el papel creciente de la IA en nuestras experiencias personales: el amor, el desamor y la indecisión. ¿Qué pasa cuando la tecnología refleja “verdades” que no creemos ciertas ni queremos aceptar?

“Tú no eres pa’ mí / Me lo dijo ChatGPT / Que me conoce más que yo mismo a mí / Y le volví a preguntar / Pero me dijo que no / Y yo quería que me dijera que sí…

“Maldito Chat GPT” marca el inicio de una nueva era audaz para Camilo, en la que la emoción vence al algoritmo :) <3. Con 6 Latin GRAMMYs y 3 nominaciones al GRAMMY, Camilo sigue abriéndose un espacio único — sincero, artístico y fiel a la vida.

Este lanzamiento de “Maldito Chat GPT” llega también tras la culminación de su gira “Nuestro Lugar Feliz”, que terminó este mes en Medellín, su ciudad natal, como parte de La Feria, una celebración local que contó con invitados sorpresa como Morat, Nanpa Básico, Evaluna, Ricardo Montaner y Mau y Ricky. Más que el cierre de una gira, fue una carta de amor a su TRIBU — sus fans, su familia y sus raíces