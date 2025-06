¿Mariana Pajón se retira del deporte profesional? Esto dijo tras su embarazo

(Foto de PABLO VERA/AFP via Getty Images)

¡Bebé abordo!, este martes 24 de junio Mariana Pajón, medallista olímpica en tres ocasiones, en diálogo en 6AM y el periodista Héctor Chávez, habló sobre su embarazo y como ha sido todo este proceso junto a su esposo Vincent Pelluard.

En esta entrevista, no se guardó nada y contó como ambas familias tomaron la noticia, además, aseguró que la nacionalidad será colombiana y que aunque ya tienen algunos nombres pensados, quieren que la vida les vaya mostrando todo.

“Ha sido una etapa muy linda, algo nuevo y que no me esperaba que fuera así. Es algo especial y también es un reto muy grande que llega a nuestras vidas, pero era algo esperado”.

“Todos levitan de la felicidad, cada uno en su rol. Los primeros en enterarse fueron la familia de Vincent, porque cuando supimos estábamos en Francia. Yo competí estando en embarazo, sin saberlo”.

“El bebé será colombiano, mi esposo me decía que quería que fuera de mi país. Ya podríamos saber que es, pero lo hemos dejado a sorpresa y nombres tenemos algunos listos, en caso de que sea niño o niña. Vamos a darle tiempo para ver que nos dice la vida”.

“Yo sé que cuando llegue el bebé todo va a cambiar muchísimo. El dejar de montar en la pista claro que es un gran cambio, pero también como he dicho, esto me ha traído una motivación extra, he podido entrenar, obvio, con todo el cuidado. Por otro lado, ya empiezas a pensar y actuar diferente, este proceso ha sido muy lindo”.

¿Qué se viene profesionalmente después de ser mamá?

Finalmente, Mariana Pajón confesó que pasará en su futuro y manifestó que su sueño es llegar a los próximos Juegos Olímpicos.

“Mi sueño es llegar a Los Ángeles, quiero clasificar a los próximos Juegos Olímpicos. No veo retirándome por esto y no debería pasarle a ningún atleta, esto ha sido una motivación extra para mí, un motivo más para montarme a la bici. El BMX es mi pasión, mi vida, mi todo”.