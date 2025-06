¿Marino Hinestroza al fútbol alemán? El jugador de Atlético Nacional interesa en la Bundesliga

Marino Hinestroza es uno de los últimos grandes talentos emergentes del fútbol colombiano. El extremo de 22 años, que se desempeña por la banda derecha, tuvo un segundo semestre de 2024 formidable, siendo clave en la obtención de los dos títulos (Liga y Copa) con Atlético Nacional y dándose a conocer en el país por su habilidad, desparpajo y un carácter diferencial.

El futbolista caleño llegó a mediados de 2024 en condición de préstamo desde Columbus Crew de Estados Unidos, pero el equipo antioqueño hizo un esfuerzo y se quedó con los derechos deportivos por algo más de 1.5 millones de dólares, firmando un contrato hasta diciembre de 2027.

Sus actuaciones lo llevaron a la Selección Colombia, pues fue convocado a las más recientes cuatro fechas FIFA de las Eliminatorias al Mundial, cumpliendo con su debut en el empate sin goles frente a Perú. Ingresó al minuto 29 y dio algunas muestras de sus condiciones.

Luego de concretarse la eliminación de Nacional de los cuadrangulares, en el juego por la fecha 5 en la que Millonarios se impuso 0-1 en el Atanasio Girardot, Hinestroza dejó unas declaraciones que sonaron a despedida. Agradeció al club, todos los que lo involucran y aseguró que, de irse, le hubiera gustado ganar otro título.

“Quería darles las gracias a toda la gente, a los que trabajan acá en el estadio y a toda la hinchada, que la verdad desde que llegué aquí solo hicieron demostrarme mucho cariño, a mí y a mi familia y la ciudad también. Nunca voy a olvidar todo lo que hicieron por mí. Pedirles perdón y darles las gracias, es lo único que tengo que decirle a toda la gente y a todos los hinchas, de parte de mí y de mi familia”, fueron sus palabras iniciales.

“Pues no sé, estoy... si es así, pues lo estoy adelantando, pero Dios es el que tiene la última palabra. Si sí,solo quiero pedirles perdón y darles las gracias, si me voy, no quería irme así, quería irme con otro título. Solo me queda agradecerles”, añadió cuando se le volvió a preguntar por si era despedida.

Hinestroza interesa en el fútbol alemán

Según informó el periodista Mariano Olsen, Marino Hinestroza es seguido muy de cerca por el RB Leipzig, de la primera división de Alemania. Sin embargo, aseguró que, si bien el club necesita reforzar la banda derecha, se trata solamente de un interés y no hay una oferta oficial.

¿MARINO ALEMÁN?

El extremo de @nacionaloficial MARINO HINESTROZA es seguido muy de cerca por @RBLeipzig.

Sus características gustan en el equipo alemán que necesita reforzar la banda derecha de su ataque para la próxima temporada.

Interés, aún sin oferta oficial. pic.twitter.com/azGEjMrLfH — Mariano Olsen (@olsendeportes) June 23, 2025

Vale la pena mencionar que Marino Hinestroza ha estado en los últimos meses en el radar de equipos a nivel de Sudamérica como Boca Juniors de Argentina y Botafogo de Brasil. Por lo tanto, Leipzig, que no clasificó a torneo internacional para la próxima temporada, es el primero de Europa con el que se relaciona al jugador de 22 años.

¿Cuánto cuesta Marino Hinestroza?

Según el portal Transfermarkt, Hinestroza está avaluado en 6 millones de euros, que en dólares son casi 7 millones. Se dice que Nacional buscaría venderlo por un momento cercano a los 8 millones de dólares, lo que significaría una amplia ganancia, teniendo en cuenta que fue adquirido por casi 1.5 millones.