El ‘Tino’ Asprilla explotó contra Marino Hinestroza: “Decían que yo era un pendejo al lado de él”

Atlético Nacional quedó eliminado en los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana, luego de haber perdido 0-1 con Millonarios en el Atanasio Girardot y quedar sin chances matemáticas de quedarse con el primer lugar del Grupo B.

Finalizado el partido en la capital antioqueña, Faustino Asprilla, ídolo del cuadro verde, criticó fuertemente a dos referentes del plantel: Alfredo Morelos y Marino Hinestroza, quienes, en su opinión, no cumplieron con las expectativas en el duelo frente a los bogotanos.

El ‘Tino’ Asprilla explotó contra Marino Hinestroza

El primero en ser criticado por el ‘Tino’, como se lo apoda, fue Marino Hinestroza, quien fue titular en Nacional. Para el exfutbolista, la prensa se encargó de “inflar” a Marino y el joven futbolista no pudo con la presión.

“Empezaron a meterle bombas a este muchacho Marino, que es el mejor jugador del fútbol colombiano, el re contra crack, que yo soy un pendejo, un bobo, al lado de él. ¿Y sabe como terminó jugando? Como Marino“, sentenció vehementemente en ESPN.

Incluso le criticó el hecho de no haber podido con el experimentado lateral Danovid Banguero por banda izquierda: “¿Cuántos años tiene Banguero? Si yo con 24 años no gambeteo una sola vez a Banguero, Dios mío bendito. Si uno no se gambetea a Banguero, entonces a quién. Eres un jugador de Selección Colombia”.

El ‘Tino’ Asprilla criticó duramente a Alfredo Morelos

El siguiente en la lista de Asprilla fue Alfredo Morelos, a quien le criticó duramente su falta de gol en los cuadrangulares. Para el exintegrante de la Selección Colombia, el delantero solo apareció ante rivales de poco nivel.

“Morelos, metele un gol a Millonarios, no solo al Chicó. Así juego yo también, metele golcitos a Millonarios. Esa pendejada de estar haciéndole goles a Chicó, a Patriotas, a Fortaleza, no jodás. Metele goles a Millonarios, ahí es donde uno aparece. Los grandes meten goles ahí, como Falcao. ¿Cuándo lo necesitaron? Apareció y gol a Nacional“, indicó.

Aunque le argumentaron al Tino que Morelos venía de marcarle un doblete a Independiente Santa Fe en El Campín, este sentenció tajantemente: “A Santa Fe yo le hacía de a tres goles”.

El Tino no confía en Santa Fe para el clásico ante Millonarios

Finalmente, el Tino Asprilla advirtió que Millonarios será el finalista del Grupo B, debido a que Santa Fe, en el clásico de la última fecha de los cuadrangulares, “ni en sueños le ganará”.

“Lo único que ha hecho Nacional es mandar a Millonarios a la final, porque lo que hizo fue tirarse a Santa Fe, que no es capaz y ni en sueños le ganará a Millonarios... Los clásicos difíciles, Santa Fe nunca los gana. Yo no sé qué clásicos han visto ustedes, pero en los últimos 10 años, yo no he visto que un clásico definitivo lo ganara Santa Fe”, concluyó.