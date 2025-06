¿Marino Hinestroza se despidió de Nacional? “Si me voy, no quería irme así”

Marino Hinestroza, extremo de Atlético Nacional. (Photo by Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Atlético Nacional cayó 0-1 ante Millonarios en el estadio Atanasio Girardot de Medellín y se despidió anticipadamente de la lucha por defender su título, a falta de una fecha para concluir los cuadrangulares finales del fútbol colombiano.

En una noche pasada por agua en la capital antioqueña, los azules se impusieron con un gol de Falcao García. Con 9 puntos, los dirigidos por David González comandan junto a Independiente Santa Fe, a quien superan por diferencia de gol y por el punto invisible.

¿Se va Marino Hinestroza?

Como si fuera poco, tras la derrota, en la zona mixta posterior al partido se produjeron unas declaraciones que dejaron mucho de qué hablar, dado que Marino Hinestroza se dirigió a los aficionados con un tono de despedida. El extremo de 22 años dejó en claro que no sabe qué pasará con su futuro y que si es su momento de irse, no quería irse así.

“Este momento es muy triste en lo personal. Yo quería pedirle disculpas a toda la gente que nos ha venido a acompañar todo el torneo. Es un sentimiento casi igual del que sienten ellos, de frustración, de pensar que podíamos hacer más”, comentó inicialmente Hinestroza.

Al respecto, agregó: “También quería darles las gracias a toda la gente, a los que trabajan acá en el estadio y a toda la hinchada, que la verdad desde que llegué aquí solo hicieron demostrarme mucho cariño, a mí y a mi familia y la ciudad también. Nunca voy a olvidar todo lo que hicieron por mí. Pedirles perdón y darles las gracias, es lo único que tengo que decirle a toda la gente y a todos los hinchas, de parte de mí y de mi familia”.

Al ser preguntado nuevamente por si era una despedida, respondió: “Pues no sé, estoy... si es así, pues lo estoy adelantando, pero Dios es el que tiene la última palabra. Si sí, solo quiero pedirles perdón y darles las gracias, si me voy, no quería irme así, quería irme con otro título. Solo me queda agradecerles”.

🇳🇬 ¿Marino Hinestroza se va de Nacional?: “No sé, si es así lo estoy adelantando, Dios tiene la última palabra. Quería pedirles perdón, si me voy, no quería irme así, quería irme con otro título”.https://t.co/v6Dg5K0r6q pic.twitter.com/ERIeKRWJtA — Caracol Deportes (@CaracolDeportes) June 17, 2025

¿Cuál sería el nuevo destino de Marino Hinestroza?

De momento, Marino Hinestroza solo ha sido relacionado con Boca Juniors de Argentina. Cuando se conoció la noticia, se llegó a hablar de una salida inmediata para reforzar al equipo en el Mundial de Clubes. Si bien el extremo no pudo brillar en los cuadrangulares finales, fue pieza clave para avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores, donde Nacional se estará midiendo a Sao Paulo de Brasil.