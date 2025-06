Alfredo Arias llegó con todo a Barranquilla: “Vengo a ganarles a todos y a ser campeón”

Alfredo Arias con Independiente Medellín (Photo by Andres Rot/Getty Images) / Andres Rot

El técnico Alfredo Arias ya está en Barranquilla. El uruguayo arribó en la noche de este domingo para reunirse este lunes con la familia Char, ultimar detalles y firmar su contrato como nuevo director técnico del Junior, su cuarto equipo en Colombia.

¿Qué dijo Arias a su llegada a Barranquilla?

Si bien el entrenador no dio mayores declaraciones tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, sus pocas palabras fueron contundentes, añadiendo que este mismo lunes quedará todo definido.

“Vengo a ganarles a todos y a ser campeón”, comentó el entrenador de 66 años sobre sus expectativas al frente del equipo barranquillero, en declaraciones recopiladas por El Heraldo; entretanto, sobre cuál fue su motivación, no dudó en resaltar: “un gran club, una gran oportunidad. Me siento orgulloso y el honor que me hace la familia Char de tener la fe en nosotros”.

¿Cuándo debutaría y contra quién?

El primer partido oficial del Junior en el segundo semestre del año será nada más y nada menos que contra el Deportivo Cali en condición de visitante. El cuadro vallecaucano, su último club, también estará estrenando oficialmente a Alberto Gamero.

¿Cómo le ha ido a Alfredo Arias en Colombia?

Además del Deportivo Cali, el uruguayo Alfredo Arias ha dirigido a Independiente Santa Fe y el Deportivo Independiente Medellín en Colombia. Con el club antioqueño arañó su primer título en el país, el cual se le escapó por unos segundos en el segundo semestre del 2023, cayendo ante precisamente su nuevo equipo, el Junior.

En su carrera como director técnico ha sido campeón en tres oportunidades. En su país ganó dos títulos, con Montevideo Wanderers (014) y Peñarol (2023); mientras que en Ecuador hizo lo propio con Emelec (2017).