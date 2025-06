“La asamblea constituyente es un distractor para ocultar la corrupción”: precandidata Claudia López

Manizales

La ex alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo en su visita a la ciudad de Manizales que al presidente Gustavo Petro no le interesa la gente, le da importancia a modificar la constitución para reelegirse. Indica que la ilusión del cambio prometido por el actual mandatario de los colombianos generó división y no unión.

Le puede interesar: Exdirector de la Escuela Taller de Caldas es condenado el caso de corrupción “Las Marionetas”

“La gente necesita saber cómo vamos a mejorar la salud, deben recibir nuevamente sus medicamentos porque el sistema de salud se daño y la vida de los colombianos está en riesgo. Debemos concentrarnos en recuperar la seguridad, mejorar la educación y el trabajo. La constitución de 1991 es el gran orgullo de Colombia porque nos ha unido, hay que respetar las instituciones. Todo lo que está pasando es para él (Gustavo Petro) hacer campaña, para que no hablen mal del gobierno, del desastre, caos y corrupción que existe, por ejemplo, no hay plata para atender a los pueblos en Caldas que se inundan, no nos dejemos distraer”.

Seguridad: construir cárceles y mejorar la fiscalía

López, recordó que en su época universitaria apoyó la séptima papeleta, es consciente de que se necesitan cambios favor del pueblo, por lo que se debe eliminar la desigualdad, invertir en seguridad, entre otros aspectos como la construcción de cárceles.

Le puede interesar: Directivas y autoridades locales en Caldas piden a contratista terminar obras de la I.E. Pablo VI

“Cuando nos levantaban a bombazos en la época de Pablo Escobar, yo salí al movimiento estudiantil a defender la constitución del 91 que se la ganamos a la mafia. Yo creo que Colombia necesita un cambio, ya que necesita justicia social, hay mucha desigualdad, pobreza y falta generar empleo. Petro será expresidente y no tengo la menor de duda que le ganaremos, pero no podemos enfocarnos en su distracción de politiquería y reelección, sino en las soluciones de la gente. Tenemos que construir cárceles, puesto que el que atraca está en la casa o en las calles delinquiendo. Además, debemos tener una fiscalía antimafia que coja a esa gente y le quite el billete y los pongan a pagar de verdad”.

Refuerzo de esquema de seguridad a precandidatos y candidatos

Así mismo, mencionó que hay que invertir en salud preventiva y en educación con la finalidad de ofrecer oportunidades laborales a los jóvenes, pero también acerca del refuerzo de seguridad para los precandidatos presidenciales y de la seguridad nacional.

“Agradezco a la Unidad Nacional de Protección porque me cambió el carro, me puso un escolta, pues sí, muchas gracias, pero lo grave aquí es la seguridad de los colombianos. Cuando voté por primera vez lo hice por el candidato que quedaba vivo, porque los otros los mataron en las campañas, no podemos volver a esos tiempos, el crimen organizado sigue creciendo y la fuerza pública va hacia atrás; hoy tenemos 75.000 soldados y los criminales tienen drones y la fuerza pública no, es increíble. Por eso, debemos invertir, contribuir y fortalecer la seguridad y tendremos que hacer un esfuerzo”.

Paz, alianzas y productividad

Reconoce que apoyó el proceso de paz liderado por el expresidente Juan Manuel Santos, aunque explica que hubo un error en nombre de la paz al comprar a los campesinos la hoja de coca, ante esto, dice que debieron comprar los cultivos de cacao, entre otros. Por otra parte, esto dice si se llega a dar una posible alianza en la carrera por llegar a la Casa de Nariño.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Manizales

“Me verán en las calles recogiendo firmas, necesito un millón para inscribir mi candidatura independiente, pero no tengo ningún ego, estoy para competir, con Petro no me voy a aliar, competiremos contra ellos; con la derecha uribista tampoco me aliaré. He conversado con exalcaldes como Sergio Fajardo, Jaime Pumarejo, Maurice Armitage y con Aníbal Gaviria, ex gobernador de Antioquia; al igual que con Alejandro Gaviria, gran académico, si ellos quieren hacemos una consulta el próximo año en marzo, pero no considero que sea pertinente por el actual momento difícil, no obstante, necesitamos unión. Estoy lista para ir a una consulta para ganarle a Petro y al de la derecha”.

Culmina enfatizando que el mensaje para los colombianos es de fe para sacar adelante al país entre todos prevaleciendo la unión y no la discordia.