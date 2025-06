Falcao García: La fuerte sanción que tendría por queja del arbitraje tras eliminación de Millonarios

Radamel Falcao García se mostró irreconocible luego de la eliminación de Millonarios. El delantero no ocultó su enfado por las decisiones arbitrales, según él, en contra del club embajador y esto podría recaer en una fuerte sanción por parte del Comité Disciplinario de la Dimayor.

El Tigre salió molesto del partido en el que Santa Fe logró la clasificación a la final del fútbol colombiano luego de vencer 0-2 a Millonarios en El Campín. Cuestionó el gol de Hugo Rodallega, pues le quedaron dudas de la posible posición irregular en la anotación, y manifestó que, ante la duda “era contra Millonarios”.

Estas fueron las declaraciones de Falcao

Falcao se destapó en la rueda de prensa posterior al juego que concretó la eliminación de Millonarios ante Santa Fe. La pregunta fue dirigida a cómo se sentía tras el duro golpe que sufrió el club, pero él se despachó contra el arbitraje y aseguró no importarle una sanción por parte del Comité Disciplinario de la Dimayor.

“Lo del primer gol que hay dudas, pero siempre en todo el torneo…Déjenme decir así me den 50 mil fechas y no vuelva a jugar nunca en Colombia, pero es que siempre ante la duda era en contra nuestro y cuando había que revisar nunca revisaban”, comenzó diciendo.

“Y que se jodan los del VAR. En Manizales no robaron dos penales, uno que le hicieron a (Sergio) Mosquera y uno a Giordana. Me hacen el favor, pero nos robaron, y todo el torneo ante la duda era en contra de Millonarios. Así no vuelva a jugar en Colombia, no me importa un carajo, pero todo el torneo fue en contra de Millonarios”, agregó.

Falcao manifestó que hubo un especie de complot mediático porque supuestamente le querían dar al título a él y su Millonarios. “Después dicen que le querían regalar el torneo a Radamel, ¿qué estupidez están diciendo? Pero ante la duda siempre fue en contra de Millonarios, y no vuelvo a jugar nunca en Colombia así me den 50 mil fechas, no vuelvo a jugar, pero siempre fue en contra en Millonarios”, afirmó.

“Y en el torneo pasado, fue un no sé un complot mediático siempre a favor de Millonarios, mentira, al carajo, a la mierda. Millonarios siempre fue en contra y cuando tenían que revisar las del VAR nunca iban a revisar, y siempre una falta que hacía Millonarios, penalti enseguida. Eso es lo que me llevo hoy”, concluyó.

¿Qué sanción podría caerle a Falcao por sus palabras?

El Comité Disciplinario de la Dimayor es preciso en cuanto a las sanciones y multas a la que se ven expuestos los jugadores que, mediante sus declaraciones, expongan la imagen de la entidad y autoridades del fútbol. Falcao podría ser multado entre 15 a 20 salarios mínimos mensuales (entre $ 21.352.500 y $ 28.470.000) y una suspensión de cuatro a ocho fechas.

“Declaraciones contra las autoridades del fútbol. A toda persona que por cualquier medio de comunicación formule declaraciones que comprometan la buena imagen de FCF, sus afiliados o los afiliados a estos, la DIMAYOR y DIFUTBOL o que afecte la honra de los miembros del órgano de administración o control de cualquiera de los organismos deportivos que componen FCF, DIMAYOR o DIFUTBOL, sus autoridades, funcionarios o representantes, del personal técnico o de jugadores y en general de cualquier oficial u oficial de partido, se impondrán las siguientes sanciones: En el caso de jugadores, multa de quince (15) a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la infracción y una suspensión de cuatro (4) a ocho (8) fechas”, se lee en el artículo 72 del Código Disciplinario.

Los antecedentes más severos son los de las sanciones a Rafael Dudamel, cuando dirigía a Bucaramanga, pues le aplicaron 45 días de suspensión. Fabián Sambueza, quien también en la fecha final del todos contra todos 2024-II cuestionó el arbitraje, sin ser tan explícito, fue suspendido por cinco fechas.

Falcao y su futuro en Millonarios

Falcao renovó su contrato con Millonarios en diciembre del 2024,luego de una larga negociación. Su vínculo vence a finales de junio del 2025 y su renovación es un tema complicado para la institución, por lo que su continuidad está en duda.

De seguir, El Tigre no podría disputar las primeras jornadas de la Liga colombiana en su segundo semestre, ante la inminente sanción que impondría la Dimayor por sus fuertes.