“Que se jodan los del VAR... Ante la duda siempre era contra Millonarios”: grave acusación de Falcao

Millonarios quedó eliminado de la Liga Colombiana, luego de haber caído 1-2 con Independiente Santa Fe en la sexta y última jornada de los cuadrangulares. Aunque al azul le bastaba el empate para clasificar a la final, las desconcentraciones defensivas y la falta de definición terminaron derrumbando al equipo de David González.

Falcao, en contra del arbitraje y el VAR en Colombia

Finalizado el partido en el Estadio El Campín de Bogotá, Falcao acudió a la rueda de prensa junto a su director técnico y manifestó su malestar con el arbitraje en Colombia, especialmente quienes manejan el VAR. En este orden de ideas, el delantero samario denunció que a Millonarios lo perjudicaron a lo largo del semestre con penaltis no sancionados.

“Estamos mal, dolidos, sin encontrar explicaciones. No entendemos la serie de situaciones que se nos fueron dando en el encuentro: perdemos a Daniel Ruiz, lo del primer gol habiendo dudas”, empezó diciendo el experimentado delantero.

Ahora bien, su enojo quedó evidenciado ante los medios y advirtió que no le importaba ser sancionado por lo dicho: “Siempre, en todo el torneo, y así me den 50 mil fechas y no vuelva a jugar nunca en Colombia, ante la duda siempre era en contra de Millonarios y cuando había que revisar nunca lo hacían. Que se jodan los del VAR“.

Incluso puso como ejemplo el partido de cuadrangulares ante Once Caldas en el Palogrande, cuando, según Falcao, dejaron de sancionar dos penaltis a favor. “En Manizales nos robaron dos penales, uno a Mosquera y otro contra Giordana, me hacen el favor pero nos robaron. Todo el torneo, ante la duda era en contra de Millonarios”, sentenció.

Falcao y el rumor de que le querían “regalar” la Liga

Para finalizar, Falcao se refirió también hacia los hinchas e incluso periodistas que afirmaron vehementemente que la Dimayor le quería regalar el título de Liga Colombiana. Calificó dicho rumor como una “estupidez” y además aseveró que se trató de un “complot mediático”.

“Así no vuelva a jugar en Colombia, me importa un carajo, pero todo el torneo fue en contra de Millonarios y después dicen que le querían regalar el torneo a Radamel, qué estupidez estaban diciendo. Desde el torneo pasado fue un complot mediático que siempre a favor de Millonarios, ¡mentira, carajo, a la mierda!“, expresó.

Y finalmente complementó: “Siempre fue en contra y cuando tenían que revisarnos en el VAR, nunca iban; pero con una falta que hacíamos, penal enseguida. Eso es lo que me llevo”.

