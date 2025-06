Elvis Perlaza: “El grupo está fuerte y convencidos de que podemos ganar la final”

(Foto de Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images)

Santa Fe iniciará la final del fútbol colombiano en condición de local, lo hará el próximo martes 24 de junio en el Estadio El Campín ante toda su afición. El juego será ante Independiente Medellín y será la segunda vez por torneos cortes que se enfrenten por un título.

Este sábado, en Caracol Deportes Sábado estuvo Elvis Perlaza, futbolista de Santa Fe y habló sobre varios temas. En primer lugar, habló sobre como se encuentra el plantel mentalmente, además aseguró que están convencidos de que pueden ser campeones, por otro lado, también se refirió al técnico Jorge Bava y más sobre la final de Liga Colombiana.

¿Qué pasa por la cabeza de Elvis Perlaza previo a la final?

“Estamos tranquilos, vamos a tener una nueva oportunidad para jugar otra final. Sabemos lo que nos tocó, lo que tocó remar y lo importante es que estamos ahí y hay que disfrutarla. El grupo está fuerte y convencidos de que podemos ganarla”.

¿Cómo será el duelo ante Francisco Chaverra?

“Yo lo conozco, es un gran jugador y está pasando por un buen momento. Tiene una gran pegada, yo creo que va a ser un lindo partido y un duelo importante, quien mejor haga las cosas va a marcar la diferencia; contento por estar nuevamente en una final”.

¿Cómo sobrellevaron el que los menospreciaran en el Grupo B?

“Dependía de nosotros que la historia fuera distinta. El primer partido golpeó, estábamos de local y en ese partido la finalización no fue la adecuada. Nos quedamos con todo el trabajo, lo bueno que hizo el grupo y sabíamos que podíamos darle vuelta; el partido ante Once Caldas nos puso a soñar, porque no era un partido fácil”.

¿Qué ha sido Jorge Bava para el equipo?

“Nos fuimos adaptando poco a poco lo que el profe quería, el manejo de grupo ha sido importante y hemos tenido una buena aceptación con lo que nosotros queremos. Esperemos podamos culminar de la mejor manera y ser campeones”.

¿Cuál es el futuro de Elvis Perlaza?

“Yo tengo contrato con Santa Fe hasta diciembre, pero ahorita estoy pensando con ser campeón en Santa Fe y estoy comprometido con el club. Voy a disfrutar este momento y esperar que pasa más adelante”.