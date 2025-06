Hugo Rodallega arremete contra quienes menospreciaron a Santa Fe: “Hoy les tocó cerrar la boca”

Independiente Santa Fe venció a Millonarios 1-2 y logró su cupo en la final de Liga Colombiana 2025-1, que disputará frente a Independiente Medellín. Hugo Rodallega y Ewil Murillo marcaron los goles de la victoria, mientras que Falcao García anotó el descuento para los albiazules.

Tras la victoria cardenal, el referente y goleador del primer semestre con 15 goles, Hugo Rodallega, aprovechó el momento que atraviesa el club para enviar un mensaje a quienes no creyeron en su equipo. En zona mixta senenció:

El mensaje de Hugo Rodallega

“Mucha gente nos ha tirado mucha mierda. No respetan el trabajo, la unión y el esfuerzo de este equipo; nadie nos ha tenido esta confianza. Colegas de ustedes, lamentablemente, han sido muy duros con Independiente Santa Fe y eso que ni siquiera son hinchas de Millonarios”, declaró Rodallega tras obtener su tiquete a la final.

“Gente que ha hablado a carta abierta diciendo que son hinchas de otro equipo, que no está en estos momentos en esta final, y decían que Santa Fe no tenía ni la más mínima posibilidad de ganarle a Millonarios, entonces creo que hoy les toca cerrar un poco la boca. No esperamos que nos hagan fuerza a nosotros en la final, pero quiero ver que van a decir esta semana”, finalizó el goleador de la Liga.

Rendimiento de Hugo Rodallega en Liga 2025-1

Actualmente, Jugo Rodallega, de 39 años, atraviesa el mejor momento desde que se unió al conjunto cardenal en enero de 2023, pues la mejor temporada que había desempeñado fue en el primer semestre de 2024, cuando convirtió 12 goles.

Aparte de los 15 tantos que tienen a Rodallega como el máximo goleador del torneo actual, a continuación las estadísticas completas del vallecaucano en Liga Colombiana 2025: