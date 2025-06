Equipo importante del FPC se quedó sin técnico: renunció en plena conferencia de prensa

Trofeo de la liga colombiana. (Photo by: Sebastian Barros/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images)

Cero y van dos entrenadores que anuncian su salida de equipos del fútbol colombiano durante el jueves 19 de junio. Primero lo hizo Jorge ‘Polilla’ da Silva, en la previa del juego del América ante Medellín en Cali, quien comunicó su marcha del conjunto Escarlata.

Jorge ‘Polilla’ Da Silva tomó drástica decisión sobre su futuro en América

Luego fue el español Ismael Rescalvo, quien confirmó que no continuará al mando del Deportes Tolima, y se despidió con victoria 2-0 ante Junior, en el cierre del Grupo A de los cuadrangulares. El entrenador manifestó su malestar por no haber podido alcanzar la final de la Liga colombiana, pero se fue con la satisfacción de haber logrado 44 puntos en el semestre, darle rodaje a jugadores juveniles y sensaciones positivas en general.

Así se despidió Rescalvo en rueda de prensa

“Antes de responder a tu pregunta, es momento de agradecer al club por este tiempo que me han acompañado, agradecido a todas las áreas de la institución y a los jugadores especialmente. Hoy me toca despedirme de ellos y solo tengo palabras de gratitud y de amor hacia ellos, se han volcado en cada partido que hemos disputado. Hemos estado muy cerca de jugar una final, detalles en ciertos partidos que se nos fueron puntos vitales, con la sensación que hemos jugado unos buenos play-offs y con la rabia de no haber disputado ese partido por el título, me queda esa sensación amarga”, dijo el español.

Barrida en el Deportes Tolima: Estos serían los primeros jugadores que saldrían del equipo

¿Por qué se va Rescalvo del Deportes Tolima?

Desde hace algunos días se viene hablando del interés de Barcelona de Guayaquil en el entrenador español de 43 años. El periodista César Luis Merlo comunicó el pasado 16 de junio que habían llegado a un acuerdo en términos personales para que Rescalvo reemplazara en el cargo a Segundo Castillo.

Ismael Rescalvo estalla en rueda de prensa tras empate con América: “Está preguntando como hincha”

En la misma rueda de prensa que confirmó su salida, comunicó que su determinación se debe a que aceptó la propuesta. “Le dije al club, le comuniqué mi decisión de salir a otro club y agradecido porque lo han entendido y solo tengo palabras de agradecimiento, pero nada momento que me brindaron en el club”, añadió.

Rendimiento de Ismael Rescalvo en el Tolima

Rescalvo fue anunciado en el Tolima el 4 de enero del 2025, ante la inminente salida de David González hacia Millonarios. Desde entonces, el español dirigió 28 partidos, de los cuales ganó 12, empató 8 y perdió 8, para un rendimiento del 52.38%.

Tolima fue el tercer equipo que dirigió Rescalvo en Colombia, luego de haber pasado por Envigado entre 2016 y 2017 e Independiente Medellín en el primer semestre. En Ecuador tendrá su tercera experiencia, luego de haber dirigido a Independiente del Valle y Emelec.